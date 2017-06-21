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  • 21.06, 04:17

    В ДНР задержали вооруженных людей, угрожавших наблюдателям ОБСЕ

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    В ДНР задержали вооруженных людей, угрожавших наблюдателям ОБСЕ

    В ДНР задержали вооруженных людей, угрожавших наблюдателям ОБСЕ

    Под Донецком задержали двоих мужчин, совершивших нападение на патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

    Сообщение оперативного командования ДНР: «В результате принятых мер со стороны Министерства обороны и Министерства государственной безопасности ДНР в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ»

    Как передают СМИ Донбасса, инцидент произошел днем во вторник в районе железнодорожного вокзала города Ясиноватая. К патрулю мониторинговой миссии ОБСЕ подъехал гражданский автомобиль с украинскими номерами, из которого вышли двое мужчин с оружием в камуфлированной одежде и масках. Они угрожали наблюдателям, несколько раз выстрелили в воздух, а затем скрылись с места происшествия. Позже их задержали.

    Установлено, что задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР. Представители командования ДНР заявили, что речь идет о провокации со стороны украинских спецслужб, и что задержанные уже дают показания.

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