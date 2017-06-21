В Саратове мужчина угрожал оружием полиции и выстрелил в себя

В Саратове подозреваемый в разбойном нападении мужчина выстрелил себе в голову во время задержания.
Дмитрий Рассказов, пресс-секретарь регионального главка МВД: «В 0:40 полиции стало известно местонахождение гражданина 1975 года рождения, который может быть причастен к разбойному нападению, совершенному на территории Волгоградской области. Подозреваемый был блокирован в одной из квартир в Заводском районе Саратова».
В МВД сообщили, что подозреваемый отказался сдаться добровольно. Мужчина угрожал оружием, как сотрудникам полиции, так и находящимся с ним в квартире гражданским лицам. Результаты переговоров его не устроили, и мужчина выстрелил себе в голову. С ранением его доставили в одну из саратовских больниц. Кроме него во время спецоперации никто не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливающие все детали происшествия, пишет «Интерфакс».
В МВД сообщили, что подозреваемый отказался сдаться добровольно. Мужчина угрожал оружием, как сотрудникам полиции, так и находящимся с ним в квартире гражданским лицам. Результаты переговоров его не устроили, и мужчина выстрелил себе в голову. С ранением его доставили в одну из саратовских больниц. Кроме него во время спецоперации никто не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливающие все детали происшествия, пишет «Интерфакс».
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