Дознаватель
ТВ-Эфир
Дознаватель
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.06, 04:17

    В Лос-Анджелесе умер рэпер Prodigy

    комментировать
    В <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> умер рэпер Prodigy

    В Лос-Анджелесе умер рэпер Prodigy

    В <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> умер рэпер Prodigy
  • Фото Associated Press © 2017, Mark Lennihan

    • Американские СМИ сообщили о смерти музыканта Альберта Джонсона, известного под псевдонимом Prodigy.

    По сведениям американских СМИ, 42-летний музыкант Альберт Джонсон был госпитализирован несколько дней назад после одного из концертов дуэта Mobb Deep, в котором Prodigy выступал вместе с рэпером Havoc.

    Причиной госпитализации стали осложнения, вызванные серповидно-клеточной анемией — болезнью, с которой артист боролся с самого рождения.

    Во вторник Альберт Джонсон скончался. Точную причину смерти музыканта пока не называют.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru