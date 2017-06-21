В Лос-Анджелесе умер рэпер Prodigy

Американские СМИ сообщили о смерти музыканта Альберта Джонсона, известного под псевдонимом Prodigy.
По сведениям американских СМИ, 42-летний музыкант Альберт Джонсон был госпитализирован несколько дней назад после одного из концертов дуэта Mobb Deep, в котором Prodigy выступал вместе с рэпером Havoc.
Причиной госпитализации стали осложнения, вызванные серповидно-клеточной анемией — болезнью, с которой артист боролся с самого рождения.
Во вторник Альберт Джонсон скончался. Точную причину смерти музыканта пока не называют.
Причиной госпитализации стали осложнения, вызванные серповидно-клеточной анемией — болезнью, с которой артист боролся с самого рождения.
Во вторник Альберт Джонсон скончался. Точную причину смерти музыканта пока не называют.
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