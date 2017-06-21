Ксюше Сокольниковой нужна помощь на операцию

Владимир Путин на встрече с обновленным составом Общественной палаты много говорил о необходимости контроля за регионами. И не исключено, что это вывод из недавнего общения с народом во время прямой линии. Из всех вопросов, которые тогда прозвучали, социологи составили своеобразный рейтинг популярности. Надо сказать, что и сама линия побила все рекорды: ее посмотрели 66% россиян, каждый десятый все четыре часа не выключал телевизор.
Больше всего россиянам запомнился вопрос Даши Стариковой из Апатитов. Драма молодой девушки, у которой из-за неправильной диагностики онкологическое заболевание дошло до 4 стадии, тронула очень многих. Отметили зрители также вопрос о выплатах пострадавшим от паводка на Ставрополье. Поровну разделился интерес к вопросам здравоохранения, а также расселения из ветхого жилья. Более 80% процентов опрошенных уверены, что задачи, поставленные на прямой линии, будут решены в срок.
Сколько вопросов, тоже имеющих жизненное значение, осталось за кадром? Почему прямая линия с президентом для чиновников на местах часто превращается в лотерею — спросят — не спросят? И как добрая воля обычных людей оказывается сильнее равнодушия бюрократов? Специальный репортаж корреспондента НТВ Алексея Полякова.
Дневной кошмар чиновника: раз в год включить телевизор, а там президент страны обещает лично заехать и проверить, как решился вопрос обратившихся к нему россиян.
За время прямой линии чиновники не менее 70 раз задержали дыхание после каждого вопроса, и не менее миллиона раз выдохнули: «кажется, пронесло». Эти обращения на глаза президенту не попались.
В селе Кандры рядом с Уфой нет дорог. Таксисты ездить сюда отказываются, а скорая едет только потому, что давали клятву Гиппократа. Чиновники ехать тоже отказываются, отделываются отписками. От приема населения скрываются.
Жители одного из подмосковных поселков рассказывают, что в новые шесть домов они вселились четыре года назад. Но до сих пор нет ни лифтов, ни канализации. Остальным покупателям жилья и ипотечникам в еще 89 домах этого поселка повезло гораздо меньше: они свои квартиры так и не получили.
Еще одно обращение. Девочка просит помочь спасти Ксюшу. Чтобы она жила, необходимо собрать еще 8 миллионов рублей. Дети собирают средства на лечение 11-летней Ксюши Сокольниковой, борющейся с тяжелой болезнью. Но нет такого закона, по которому глава государства может адресно выписать 8 миллионов.
Кажется, что 11-летней Ксюше помогает весь город Верхняя Пышма. На продаже самоделок и сдаче макулатуры собрали целых 3 миллиона рублей. Но на лечение болезни и пересадку костного мозга требуется больше.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Даже небольшая сумма может помочь спасти жизнь ребенка. Те неравнодушные люди, кто готов присоединиться к акции помощи Ксюше Сокольниковой, могут отправить деньги по следующим реквизитам.
Карта Сбербанк 4276880201149584 Сокольников Владимир Леонидович
Киви кошелёк-
Qiwi:8–950-65–78-658
Яндекс кошелек 410015191578804
Сколько вопросов, тоже имеющих жизненное значение, осталось за кадром? Почему прямая линия с президентом для чиновников на местах часто превращается в лотерею — спросят — не спросят? И как добрая воля обычных людей оказывается сильнее равнодушия бюрократов? Специальный репортаж корреспондента НТВ Алексея Полякова.
Дневной кошмар чиновника: раз в год включить телевизор, а там президент страны обещает лично заехать и проверить, как решился вопрос обратившихся к нему россиян.
За время прямой линии чиновники не менее 70 раз задержали дыхание после каждого вопроса, и не менее миллиона раз выдохнули: «кажется, пронесло». Эти обращения на глаза президенту не попались.
В селе Кандры рядом с Уфой нет дорог. Таксисты ездить сюда отказываются, а скорая едет только потому, что давали клятву Гиппократа. Чиновники ехать тоже отказываются, отделываются отписками. От приема населения скрываются.
Жители одного из подмосковных поселков рассказывают, что в новые шесть домов они вселились четыре года назад. Но до сих пор нет ни лифтов, ни канализации. Остальным покупателям жилья и ипотечникам в еще 89 домах этого поселка повезло гораздо меньше: они свои квартиры так и не получили.
Еще одно обращение. Девочка просит помочь спасти Ксюшу. Чтобы она жила, необходимо собрать еще 8 миллионов рублей. Дети собирают средства на лечение 11-летней Ксюши Сокольниковой, борющейся с тяжелой болезнью. Но нет такого закона, по которому глава государства может адресно выписать 8 миллионов.
Кажется, что 11-летней Ксюше помогает весь город Верхняя Пышма. На продаже самоделок и сдаче макулатуры собрали целых 3 миллиона рублей. Но на лечение болезни и пересадку костного мозга требуется больше.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Даже небольшая сумма может помочь спасти жизнь ребенка. Те неравнодушные люди, кто готов присоединиться к акции помощи Ксюше Сокольниковой, могут отправить деньги по следующим реквизитам.
Карта Сбербанк 4276880201149584 Сокольников Владимир Леонидович
Киви кошелёк-
Яндекс кошелек 410015191578804
Комментарии