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  • 21.06, 02:47
    Ксюше Сокольниковой нужна помощь на операцию. SOS, Путин, благотворительность, дети и подростки, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ксюше Сокольниковой нужна помощь на операцию

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    Ксюше Сокольниковой нужна помощь на операцию

    Ксюше Сокольниковой нужна помощь на операцию

    Ксюше Сокольниковой нужна помощь на операцию

      Владимир Путин на встрече с обновленным составом Общественной палаты много говорил о необходимости контроля за регионами. И не исключено, что это вывод из недавнего общения с народом во время прямой линии. Из всех вопросов, которые тогда прозвучали, социологи составили своеобразный рейтинг популярности. Надо сказать, что и сама линия побила все рекорды: ее посмотрели 66% россиян, каждый десятый все четыре часа не выключал телевизор.

      Больше всего россиянам запомнился вопрос Даши Стариковой из Апатитов. Драма молодой девушки, у которой из-за неправильной диагностики онкологическое заболевание дошло до 4 стадии, тронула очень многих. Отметили зрители также вопрос о выплатах пострадавшим от паводка на Ставрополье. Поровну разделился интерес к вопросам здравоохранения, а также расселения из ветхого жилья. Более 80% процентов опрошенных уверены, что задачи, поставленные на прямой линии, будут решены в срок.

      Сколько вопросов, тоже имеющих жизненное значение, осталось за кадром? Почему прямая линия с президентом для чиновников на местах часто превращается в лотерею — спросят — не спросят? И как добрая воля обычных людей оказывается сильнее равнодушия бюрократов? Специальный репортаж корреспондента НТВ Алексея Полякова.

      Дневной кошмар чиновника: раз в год включить телевизор, а там президент страны обещает лично заехать и проверить, как решился вопрос обратившихся к нему россиян.

      За время прямой линии чиновники не менее 70 раз задержали дыхание после каждого вопроса, и не менее миллиона раз выдохнули: «кажется, пронесло». Эти обращения на глаза президенту не попались.

      В селе Кандры рядом с Уфой нет дорог. Таксисты ездить сюда отказываются, а скорая едет только потому, что давали клятву Гиппократа. Чиновники ехать тоже отказываются, отделываются отписками. От приема населения скрываются.

      Жители одного из подмосковных поселков рассказывают, что в новые шесть домов они вселились четыре года назад. Но до сих пор нет ни лифтов, ни канализации. Остальным покупателям жилья и ипотечникам в еще 89 домах этого поселка повезло гораздо меньше: они свои квартиры так и не получили.

      Еще одно обращение. Девочка просит помочь спасти Ксюшу. Чтобы она жила, необходимо собрать еще 8 миллионов рублей. Дети собирают средства на лечение 11-летней Ксюши Сокольниковой, борющейся с тяжелой болезнью. Но нет такого закона, по которому глава государства может адресно выписать 8 миллионов.

      Кажется, что 11-летней Ксюше помогает весь город Верхняя Пышма. На продаже самоделок и сдаче макулатуры собрали целых 3 миллиона рублей. Но на лечение болезни и пересадку костного мозга требуется больше.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

      Даже небольшая сумма может помочь спасти жизнь ребенка. Те неравнодушные люди, кто готов присоединиться к акции помощи Ксюше Сокольниковой, могут отправить деньги по следующим реквизитам.

      Карта Сбербанк 4276880201149584 Сокольников Владимир Леонидович
      Киви кошелёк- Qiwi:8–950-65–78-658
      Яндекс кошелек 410015191578804

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