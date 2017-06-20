В Гватемале оползень сошел на автобусы и жилые дома

По меньшей мере 11 человек стали жертвами гигантского оползня на западе Гватемалы.
Как передает Reuters, оползень сошел в населенном пункте Сан-Педро-Солома. Часть холма обрушилась на дорогу и жилые дома. Под многотонным слоем земли и камней оказались два автобуса и несколько жилых домов.
В настоящее время на месте стихийного бедствия работают спасатели. Подтверждена гибель 11 человек, 9 получили ранения и травмы. Поисковая операция продолжается.
За пять дней до этого в Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,6. Погибли не менее 5 человек, десятки пострадали. Полностью разрушены около сотни домов, повреждены дороги и другие объекты инфраструктуры.
Фото: @smorales_pl/ twitter.com
Фото: @smorales_pl/ twitter.com
Фото: @HPopaDX/ twitter.com
В настоящее время на месте стихийного бедствия работают спасатели. Подтверждена гибель 11 человек, 9 получили ранения и травмы. Поисковая операция продолжается.
За пять дней до этого в Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,6. Погибли не менее 5 человек, десятки пострадали. Полностью разрушены около сотни домов, повреждены дороги и другие объекты инфраструктуры.
Фото: @smorales_pl/ twitter.com
Фото: @smorales_pl/ twitter.com
Фото: @HPopaDX/ twitter.com
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