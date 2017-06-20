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  • 21.06, 01:15
    В Гватемале оползень сошел на автобусы и жилые дома. Латинская Америка, оползни, поисковые операции, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Гватемале оползень сошел на автобусы и жилые дома

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    В Гватемале оползень сошел на автобусы и жилые дома

    В Гватемале оползень сошел на автобусы и жилые дома

    В Гватемале оползень сошел на автобусы и жилые дома
    • Фото: @tiochejo/ twitter.com

      • По меньшей мере 11 человек стали жертвами гигантского оползня на западе Гватемалы.

      Как передает Reuters, оползень сошел в населенном пункте Сан-Педро-Солома. Часть холма обрушилась на дорогу и жилые дома. Под многотонным слоем земли и камней оказались два автобуса и несколько жилых домов.

      В настоящее время на месте стихийного бедствия работают спасатели. Подтверждена гибель 11 человек, 9 получили ранения и травмы. Поисковая операция продолжается.

      За пять дней до этого в Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,6. Погибли не менее 5 человек, десятки пострадали. Полностью разрушены около сотни домов, повреждены дороги и другие объекты инфраструктуры.

      В Гватемале оползень сошел на автобусы и жилые дома. Латинская Америка, оползни, поисковые операции, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Фото: @smorales_pl/ twitter.com
      В Гватемале оползень сошел на автобусы и жилые дома. Латинская Америка, оползни, поисковые операции, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Фото: @smorales_pl/ twitter.com
      В Гватемале оползень сошел на автобусы и жилые дома. Латинская Америка, оползни, поисковые операции, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Фото: @HPopaDX/ twitter.com

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