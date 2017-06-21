Проводивший судмедэкспертизу специалист рассказал о деле «пьяного мальчика»

История сбитого в Подмосковье шестилетнего Алёши Шимко шокировала всю страну. Сначала самим фактом произошедшего: мальчика насмерть задавила машина во дворе дома. А затем и данными экспертизы: анализ крови показал, что
6-летний ребенок якобы был сильно пьян.
Чтобы в организме оказалось 2,7 промилле алкоголя ребенок должен был выпить более бутылки водки. Не всякий взрослый такую дозу выдержит. И, конечно, в это верится с трудом. Первое, что приходит на ум: пробирку подменили. А эксперт, проводивший исследование вдруг заявил, что ошибки быть не может. Репортаж корреспондента НТВ Михаила Плахотника.
Новость об обнаружении 2,7 промилле алкоголя в крови погибшего 6-летнего мальчика шокировала всех. Но специалист, который проводил экспертизу, и которого обвинили в нелепости данного им заключения, и сегодня заявляет, что всё так и было, и что за свой профессионализм он ручается.
Михаил Клейменов, заведующий Железнодорожным отделением бюро судебно-медицинской экспертизы: «Надо знать, во сколько констатирована смерть ребенка. Я не знаю, был ли ребенок мертв на тот момент, когда приехала скорая помощь и что происходило. Но я могу сказать однозначно, что алкоголь, который обнаружен в крови, он попал туда при жизни. И это факт, от которого нельзя отпираться».
Те, кто в момент трагедии находились во дворе дома, экспертами не являются. Но свидетели гибели шестилетнего мальчика говорят, что не могут не верить своим глазам.
Тамара Лапкина, очевидец: «Никакого запаха алкоголя не было, я об этом заявляю. И почему-то следователь, когда я ездила в Балашиху, эти мои слова не записал».
Но если допустить что не врет эксперт, отправивший в лабораторию пробы, и не врут родители со свидетелями, тогда откуда и в какой момент появились эти промилле? По одной из версий, выдвинутой журналистами, надавил на следствие влиятельный член некой ОПГ — муж находившейся за рулем машины Ольги Алисовой. После того, как поднялась шумиха в СМИ, адвокат предложила родителям Алёши встретиться, якобы ради извинений. Но они показались очень странными, рассказал отец мальчика
Роман Шимко, отец погибшего мальчика: «Примерно они звучали так: извините, но ваш мальчик сам упал, поэтому я его не заметила. Это был несчастный случай. И сообщила, что в тюрьму она не собирается».
Дело о самой аварии перешло к спецотделу при МВД, а проверкой экспертизы, показавшей мальчика пьяным, занялся Следственный комитет. Дело взял на личный контроль глава МВД РФ.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Новость об обнаружении 2,7 промилле алкоголя в крови погибшего 6-летнего мальчика шокировала всех. Но специалист, который проводил экспертизу, и которого обвинили в нелепости данного им заключения, и сегодня заявляет, что всё так и было, и что за свой профессионализм он ручается.
Михаил Клейменов, заведующий Железнодорожным отделением бюро судебно-медицинской экспертизы: «Надо знать, во сколько констатирована смерть ребенка. Я не знаю, был ли ребенок мертв на тот момент, когда приехала скорая помощь и что происходило. Но я могу сказать однозначно, что алкоголь, который обнаружен в крови, он попал туда при жизни. И это факт, от которого нельзя отпираться».
Те, кто в момент трагедии находились во дворе дома, экспертами не являются. Но свидетели гибели шестилетнего мальчика говорят, что не могут не верить своим глазам.
Тамара Лапкина, очевидец: «Никакого запаха алкоголя не было, я об этом заявляю. И почему-то следователь, когда я ездила в Балашиху, эти мои слова не записал».
Но если допустить что не врет эксперт, отправивший в лабораторию пробы, и не врут родители со свидетелями, тогда откуда и в какой момент появились эти промилле? По одной из версий, выдвинутой журналистами, надавил на следствие влиятельный член некой ОПГ — муж находившейся за рулем машины Ольги Алисовой. После того, как поднялась шумиха в СМИ, адвокат предложила родителям Алёши встретиться, якобы ради извинений. Но они показались очень странными, рассказал отец мальчика
Роман Шимко, отец погибшего мальчика: «Примерно они звучали так: извините, но ваш мальчик сам упал, поэтому я его не заметила. Это был несчастный случай. И сообщила, что в тюрьму она не собирается».
Дело о самой аварии перешло к спецотделу при МВД, а проверкой экспертизы, показавшей мальчика пьяным, занялся Следственный комитет. Дело взял на личный контроль глава МВД РФ.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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