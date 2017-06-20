Дриан: Франция намерена бороться с терроризмом вместе с Россией

Главы МИД РФ и Франции выступили на совестной
пресс-конференции и рассказали о ходе переговоров, состоявшихся в Москве.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что
Франция намерена совместно с Россией бороться с терроризмом, цитирует РИА Новости.
Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции: «„В первую очередь Сирия. У нас общий враг — это террористические группировки, которые собираются использовать сирийскую территорию для того, чтобы организовать теракты на наших территориях, и которые подготавливают в военном и идеологическом плане будущих боевиков. Мы считаем, что возвращение к стабильности должно проходить через политический переходный процесс“.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы и Парижа есть общее понимание, что решать сирийскую проблему нужно при бескомпромиссной борьбе с террористическими структурами».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «У нас есть общее понимание, что решать этот кризис необходимо исключительно через инклюзивный национальный диалог при активной поддержке мирового сообщества, как это и предусмотрено решениями Совета Безопасности ООН, и при абсолютно бескомпромиссной борьбе с террористическими структурами — „Исламским государством“, „Джебхат ан-Нусрой“ и прочими организациями, которые были признаны террористическими Совбезом ООН».
Главы внешнеполитических ведомству двух стран обсудили также ситуацию на Украине и сошлись во мнении о том, что альтернативы минским договоренностям по Украине не существует.
Сергей Лавров: «Наша общая позиция — необходимость полного выполнения минского комплекса мер. Мы считаем, что альтернативы этому документу, этому компромиссу не существует».
Стороны также обсудили экономическое сотрудничество и договорились способствовать дальнейшему росту товарооборота между странами, пишет ТАСС.
Сергей Лавров: «Обсудили торгово-экономическое взаимодействие. В прошлом году после резкого падения товарооборот показал тенденцию к росту, эта тенденция продолжилась и в первые месяцы нынешнего года. Договорились способствовать дальнейшим усилиям в этом направлении, тем более, что со стороны бизнеса ощущается устойчивый интерес к дальнейшему взаимодействию. Все французские компании, которые в России работали, остаются здесь и проявляют заинтересованность в развитии контактов со своими российскими коллегами».
Жан-Ив Ле Дриан: «Надеюсь, что диалог будет продолжаться в конструктивном духе и следующим этапом будет наша встреча в Париже, куда я пригласил моего друга — господина Лаврова».
В ходе пресс-конференции российскому министру также были заданы вопросы о том, как в Москве реагируют на новые санкции США. По словам Лаврова, ссылка на ситуацию на Украине в связи с введением новых санкций «вызывает улыбку».
Напомним, во вторник США приняли решение расширить антироссийские санкции. В МИД РФ заявили, что расценивают действия Вашингтона как попытку затруднить путь к улучшению отношений между двумя странами, и подчеркнули, что Россия начинает прорабатывать ответные меры на расширение санкции.
Франция намерена совместно с Россией бороться с терроризмом, цитирует РИА Новости.
Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции: «„В первую очередь Сирия. У нас общий враг — это террористические группировки, которые собираются использовать сирийскую территорию для того, чтобы организовать теракты на наших территориях, и которые подготавливают в военном и идеологическом плане будущих боевиков. Мы считаем, что возвращение к стабильности должно проходить через политический переходный процесс“.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы и Парижа есть общее понимание, что решать сирийскую проблему нужно при бескомпромиссной борьбе с террористическими структурами».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «У нас есть общее понимание, что решать этот кризис необходимо исключительно через инклюзивный национальный диалог при активной поддержке мирового сообщества, как это и предусмотрено решениями Совета Безопасности ООН, и при абсолютно бескомпромиссной борьбе с террористическими структурами — „Исламским государством“, „Джебхат ан-Нусрой“ и прочими организациями, которые были признаны террористическими Совбезом ООН».
Главы внешнеполитических ведомству двух стран обсудили также ситуацию на Украине и сошлись во мнении о том, что альтернативы минским договоренностям по Украине не существует.
Сергей Лавров: «Наша общая позиция — необходимость полного выполнения минского комплекса мер. Мы считаем, что альтернативы этому документу, этому компромиссу не существует».
Стороны также обсудили экономическое сотрудничество и договорились способствовать дальнейшему росту товарооборота между странами, пишет ТАСС.
Сергей Лавров: «Обсудили торгово-экономическое взаимодействие. В прошлом году после резкого падения товарооборот показал тенденцию к росту, эта тенденция продолжилась и в первые месяцы нынешнего года. Договорились способствовать дальнейшим усилиям в этом направлении, тем более, что со стороны бизнеса ощущается устойчивый интерес к дальнейшему взаимодействию. Все французские компании, которые в России работали, остаются здесь и проявляют заинтересованность в развитии контактов со своими российскими коллегами».
Жан-Ив Ле Дриан: «Надеюсь, что диалог будет продолжаться в конструктивном духе и следующим этапом будет наша встреча в Париже, куда я пригласил моего друга — господина Лаврова».
В ходе пресс-конференции российскому министру также были заданы вопросы о том, как в Москве реагируют на новые санкции США. По словам Лаврова, ссылка на ситуацию на Украине в связи с введением новых санкций «вызывает улыбку».
Напомним, во вторник США приняли решение расширить антироссийские санкции. В МИД РФ заявили, что расценивают действия Вашингтона как попытку затруднить путь к улучшению отношений между двумя странами, и подчеркнули, что Россия начинает прорабатывать ответные меры на расширение санкции.
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