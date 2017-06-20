Спасатели обследовали почти 40 квадратных километров акватории Ладожского озера

В МЧС сообщили о ходе
поисково-спасательной операции в Питкярантском районе Карелии на Ладожском озере, где накануне перевернулась лодка с подростками.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Карелия: «С начала проведения поисково-спасательных работ вдоль береговой линии силами спасателей и сотрудников МВД, с использованием кинологических расчетов обследовано 31 километров побережья. На воде с использованием плавательных средств сотрудниками МЧС и волонтерами обследовано 39, а воздушными судами 36 квадратных километров акватории».
В МЧС также сообщили, что поисковые группы сейчас сосредоточены на обследовании береговой линии и акватории озера. Задействованы водолазные группы. С воздуха обследование акватории производят вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Карелия: «К сожалению, погодные условия не позволяют проводить работы в непрерывном режиме, в связи с чем поисково-спасательные работы приостанавливаются на некоторые промежутки времени».
сайте регионального главка МЧС, в настоящее время группировка спасателей усилена. К поисково-спасательной операции привлечены 273 человека (в том числе 22 водолаза) и 72 единицы техники.
несмотря на сильный ветер на озере. Лодка с подростками перевернулась.
погибла у них на глазах. О судьбе еще двоих подростков информации нет. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
В МЧС также сообщили, что поисковые группы сейчас сосредоточены на обследовании береговой линии и акватории озера. Задействованы водолазные группы. С воздуха обследование акватории производят вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Карелия: «К сожалению, погодные условия не позволяют проводить работы в непрерывном режиме, в связи с чем поисково-спасательные работы приостанавливаются на некоторые промежутки времени».
сайте регионального главка МЧС, в настоящее время группировка спасателей усилена. К поисково-спасательной операции привлечены 273 человека (в том числе 22 водолаза) и 72 единицы техники.
несмотря на сильный ветер на озере. Лодка с подростками перевернулась.
погибла у них на глазах. О судьбе еще двоих подростков информации нет. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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