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  • 20.06, 23:46

    Спасатели обследовали почти 40 квадратных километров акватории Ладожского озера

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    Спасатели обследовали почти 40 квадратных километров акватории Ладожского озера

    Спасатели обследовали почти 40 квадратных километров акватории Ладожского озера

    В МЧС сообщили о ходе поисково-спасательной операции в Питкярантском районе Карелии на Ладожском озере, где накануне перевернулась лодка с подростками.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Карелия: «С начала проведения поисково-спасательных работ вдоль береговой линии силами спасателей и сотрудников МВД, с использованием кинологических расчетов обследовано 31 километров побережья. На воде с использованием плавательных средств сотрудниками МЧС и волонтерами обследовано 39, а воздушными судами 36 квадратных километров акватории».

    В МЧС также сообщили, что поисковые группы сейчас сосредоточены на обследовании береговой линии и акватории озера. Задействованы водолазные группы. С воздуха обследование акватории производят вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Карелия: «К сожалению, погодные условия не позволяют проводить работы в непрерывном режиме, в связи с чем поисково-спасательные работы приостанавливаются на некоторые промежутки времени».

    Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, в настоящее время группировка спасателей усилена. К поисково-спасательной операции привлечены 273 человека (в том числе 22 водолаза) и 72 единицы техники.

    Накануне, 19 июня, пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет отправились на рыбалку несмотря на сильный ветер на озере. Лодка с подростками перевернулась.

    Двое молодых людей самостоятельно добрались до берега и позвали на помощь. Они рассказали, что девушка, которая была с ними, погибла у них на глазах. О судьбе еще двоих подростков информации нет. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».



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