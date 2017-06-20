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  • 20.06, 22:15

    Лавров: русофобская одержимость в США переходит все грани

    1 комментарий

    Лавров: русофобская одержимость в США переходит все грани

    Лавров: русофобская одержимость в США переходит все грани

    Глава МИД РФ прокомментировал решение Вашингтона расширить санкции против России.

    По словам Сергея Лаврова, ограничительные меры против России в очередной раз принимаются на ровном месте.

    При этом российский министр отметил, что ссылка на ситуацию на Украине в связи с введением новых санкций «вызывает улыбку», передает «Интерфакс».

    Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Не могу выразить ничего, кроме сожаления и по поводу русофобской одержимости наших американских коллег. Она переходит все грани».

    Напомним, сегодня американские власти приняли решение расширить антироссийские санкции. Под ограничения попали еще 38 физических лиц и организаций России и Донбасса. Среди них заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое его сотрудников — Александр Воробьев и Михаил Плисюк, а также байк-центр «Ночных волков» в Нижних Мневниках и фирма Concord Catering Евгения Пригожина.

    В МИД РФ уже сообщили, что расценивают действия Вашингтона как попытку затруднить и без того крайне сложный путь к улучшению отношений между двумя странами, а также отметили, что Россия начинает прорабатывать ответные меры на расширение санкции.

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