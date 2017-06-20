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  • 20.06, 22:14

    Адвокат Алексея Учителя намерен проверить книгу «Ложь „Матильды“» на оскорбление чувств

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    Адвокат Алексея Учителя намерен проверить книгу «Ложь „Матильды“» на оскорбление чувств

    Адвокат Алексея Учителя намерен проверить книгу «Ложь „Матильды“» на оскорбление чувств

    Книга «Ложь „Матильды“» написана по заказу депутата Госдумы Натальи Поклонской. Адвокат Учителя Константин Добрынин считает, что книгу необходимо проверить на соответствие российским законам.

    Юрист сообщил «Известиям», что книга привлекла его внимание уже своим названием: в нем названо ложью то, что ни Поклонская, ни автор книги историк Петр Мультатули не видели.

    Константин Добрынин, адвокат режиссера Алексея Учителя: «Название книги несет утвердительный характер. А прежде чем утверждать что-то, должно быть знание о факте. А здесь его у авторов и у депутата, к сожалению, нет».

    СМИ сообщали, что книга «Ложь „Матильды“» продается в Екатеринбурге в церковной лавке при Храме-на-Крови. В предисловии автор, исследователь эпохи Николая II, пишет, что Поклонская поставила перед ним задачу изучить образы исторических лиц, созданные в фильме Учителя «Матильда», и выяснить, искажаются ли в фильме исторические факты.

    Константин Добрынин: «Я бы все-таки советовал авторам этой книги и Наталье Поклонской, хоть тайно, но все же посмотреть кино, когда оно выйдет. И быть может, выйдет второе дополненное издание, которое будет называться „Борьба за правду вокруг «Матильды»“ или как-нибудь по-другому».

    Ранее сообщалось, что эксперты не нашли в фильме Учителя «Матильда» оскорблений чувств верующих.

    Напомним, что фильм «Матильда», который еще не вышел в прокат, повествует о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что фильм оскорбителен. На предложение Учителя посмотреть картину она ответила отказом.

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