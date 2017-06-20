Майор Соколов. Игра без правил
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  • 20.06, 22:14

    Золотой запас России за май увеличился на 4,7 млрд долларов

    1 комментарий

    Золотой запас России за май увеличился на 4,7 млрд долларов

    Золотой запас России за май увеличился на 4,7 млрд долларов

    За прошедший месяц Центробанк купил 22 тонны монетарного золота.

    Это почти 1,3% от российских резервов драгоценного металла, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Банка России. Таким образом, по состоянию на 1 июня объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 54,9 млн унций (1,708 тыс. тонн).

    За май золотовалютные резервы России выросли на 4,72 млрд долларов и к началу июня достигли 405,72 млрд долларов. Россия, по данным Thomson Reuters, пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что при благоприятной экономической конъюнктуре регулятор планирует увеличить золотовалютные резервы России до 500 млрд долларов.

    Эксперты объясняют, что одна из целей вложений государства в золото — снижение инфляции.

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