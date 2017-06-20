Золотой запас России за май увеличился на 4,7 млрд долларов

За прошедший месяц Центробанк купил 22 тонны монетарного золота.
Это почти 1,3% от российских резервов драгоценного металла, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Банка России. Таким образом, по состоянию на 1 июня объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 54,9 млн унций (1,708 тыс. тонн).
За май золотовалютные резервы России выросли на 4,72 млрд долларов и к началу июня достигли 405,72 млрд долларов. Россия, по данным Thomson Reuters, пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира.
Эксперты объясняют, что одна из целей вложений государства в золото — снижение инфляции.
За май золотовалютные резервы России выросли на 4,72 млрд долларов и к началу июня достигли 405,72 млрд долларов. Россия, по данным Thomson Reuters, пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира.
Эксперты объясняют, что одна из целей вложений государства в золото — снижение инфляции.
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