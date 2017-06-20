Олимпийский чемпион по хоккею Мыльников скончался на 59-м году жизни

Трехкратный чемпион мира и победитель Олимпиады в составе сборной СССР по хоккею Сергей Мыльников скончался.
Знаменитый вратарь ушел из жизни в возрасте 58 лет. О смерти Мыльникова сообщил его сын.
Причина смерти спортсмена не называется. Однако, как сообщил другой известный хоккеист Вячеслав Анисин, у Мыльникова были проблемы с сердцем. Спортсмен даже пережил операцию. При этом Анисин подчеркнул, что Мыльников в последнее время чувствовал себя нормально, передает Газета.Ru.
Вячеслав Анисин: «Сергей был отличным человеком — отзывчивым, помогавшим молодым, скромным, да и играл прилично очень, делал все, что мог по своему таланту, по своему мастерству. Этого ничего не предвещало — чувствовал он вроде бы себя нормально».
Также соболезнования родным и близким Мыльников выразил Владислав Третьяк, передает ТАСС.
Владислав Третьяк, глава Федерации хоккея России: «Он был очень скромным и порядочным парнем, он мало говорил, но много делал. Вообще потрясающий парень, хороший друг и профессиональный вратарь. Я очень переживаю, что вратарская братия редеет».
Сергей Мыльников большую часть карьеры провел в челябинском «Тракторе». Он стал первым отечественным голкипером, сыгравшим в НХЛ.
В составе сборной СССР Мыльников стал чемпионом Олимпийских игр 1988 года в Калгари и трехкратным чемпионом мира (1986, 1989, 1990). В 2014 году вратарь был включен в Зал славы отечественного хоккея.
Причина смерти спортсмена не называется. Однако, как сообщил другой известный хоккеист Вячеслав Анисин, у Мыльникова были проблемы с сердцем. Спортсмен даже пережил операцию. При этом Анисин подчеркнул, что Мыльников в последнее время чувствовал себя нормально, передает Газета.Ru.
Вячеслав Анисин: «Сергей был отличным человеком — отзывчивым, помогавшим молодым, скромным, да и играл прилично очень, делал все, что мог по своему таланту, по своему мастерству. Этого ничего не предвещало — чувствовал он вроде бы себя нормально».
Также соболезнования родным и близким Мыльников выразил Владислав Третьяк, передает ТАСС.
Владислав Третьяк, глава Федерации хоккея России: «Он был очень скромным и порядочным парнем, он мало говорил, но много делал. Вообще потрясающий парень, хороший друг и профессиональный вратарь. Я очень переживаю, что вратарская братия редеет».
Сергей Мыльников большую часть карьеры провел в челябинском «Тракторе». Он стал первым отечественным голкипером, сыгравшим в НХЛ.
В составе сборной СССР Мыльников стал чемпионом Олимпийских игр 1988 года в Калгари и трехкратным чемпионом мира (1986, 1989, 1990). В 2014 году вратарь был включен в Зал славы отечественного хоккея.
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