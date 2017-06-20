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  • 20.06, 22:14

    Олимпийский чемпион по хоккею Мыльников скончался на 59-м году жизни

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    Олимпийский чемпион по хоккею Мыльников скончался на <nobr>59-м</nobr> году жизни

    Олимпийский чемпион по хоккею Мыльников скончался на 59-м году жизни

    Олимпийский чемпион по хоккею Мыльников скончался на <nobr>59-м</nobr> году жизни
  • Фото: fhr.ru

    • Трехкратный чемпион мира и победитель Олимпиады в составе сборной СССР по хоккею Сергей Мыльников скончался.

    Знаменитый вратарь ушел из жизни в возрасте 58 лет. О смерти Мыльникова сообщил его сын.

    Причина смерти спортсмена не называется. Однако, как сообщил другой известный хоккеист Вячеслав Анисин, у Мыльникова были проблемы с сердцем. Спортсмен даже пережил операцию. При этом Анисин подчеркнул, что Мыльников в последнее время чувствовал себя нормально, передает Газета.Ru.

    Вячеслав Анисин: «Сергей был отличным человеком — отзывчивым, помогавшим молодым, скромным, да и играл прилично очень, делал все, что мог по своему таланту, по своему мастерству. Этого ничего не предвещало — чувствовал он вроде бы себя нормально».

    Также соболезнования родным и близким Мыльников выразил Владислав Третьяк, передает ТАСС.

    Владислав Третьяк, глава Федерации хоккея России: «Он был очень скромным и порядочным парнем, он мало говорил, но много делал. Вообще потрясающий парень, хороший друг и профессиональный вратарь. Я очень переживаю, что вратарская братия редеет».

    Сергей Мыльников большую часть карьеры провел в челябинском «Тракторе». Он стал первым отечественным голкипером, сыгравшим в НХЛ.

    В составе сборной СССР Мыльников стал чемпионом Олимпийских игр 1988 года в Калгари и трехкратным чемпионом мира (1986, 1989, 1990). В 2014 году вратарь был включен в Зал славы отечественного хоккея.

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