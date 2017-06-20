Майор Соколов. Игра без правил
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  • 20.06, 22:14
    Винтаж и конструктивизм: петербургские выпускницы вышли на подиум. Санкт-Петербург, выпускники, мода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Винтаж и конструктивизм: петербургские выпускницы вышли на подиум

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    Винтаж и конструктивизм: петербургские выпускницы вышли на подиум

    Винтаж и конструктивизм: петербургские выпускницы вышли на подиум

      К своим многочисленным титулам и брендам Петербург намерен прибавить еще один. Северная столица готовится стать законодателем моды для выпускников.

      Сегодня именитые петербургские дизайнеры представили дефиле в поддержку праздника «Алые паруса». За три дня до волшебной ночи они вывели на подиум моделей не только в современных нарядах, но и в тех, в которых школьницы приходили на первые в истории «Алые паруса» 1968 года.

      Выплывающие как каравеллы модели демонстрируют самые актуальные образцы девичьей выпускной моды. Полина Раудсон превращает виновницу торжества в сияющий маяк, снабдив электрическим клатчем, Янис Чамалиди окутывает юную красавицу нежнейшими лепестками цветущих яблонь, а вот Ия Йоц смело лишает затянутой талии, наряжая в конструктивистский жаккардовый кокон.

      Ия Йоц, дизайнер: «Девочка — это тоненькая талия и пышная юбка. Форма шара на тонких ножках — это и есть женственность».

      Все оттенки алого — ожидаемый тренд. Красный рояль на подоле белоснежного платья в пол от Елены Бадмаевой — вариант разумного компромисса. А из уважения к капризам бескомпромиссной петербургской погоды дизайнеры предлагают перейти на летнюю резину оттенка спелой клубники. Сочетание платья и резиновых сапог становится новым трендом.

      Корреспондент НТВ Юлия Олещенко впечатлилась выпускным дефиле.

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