Губернатор Ленобласти пообещал защитить дольщиков новым законом

Обманутые дольщики Ленинградской области сегодня в очередной раз слушали, как власти будут решать их проблемы. На совместной встрече Александр Дрозденко огласил новую градостроительную концепцию.
Предложенная концепция позволит уже в ближайшие месяцы вывести на рынок долгостроя новых девелоперов, которые наконец должны обеспечить обманутых людей квартирами. Взамен строителям разрешат увеличить этажность будущих объектов и площади под застройку.
Объекты же социальной инфраструктуры возьмет на себя областной бюджет. Главное требование администрации 47-го региона — чтобы все расходы по возведению домов для дольщиков строительные компании взяли на себя.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «По некоторым объектам ситуация усугубляется тем, что объекты не являются экономически привлекательными для потенциальных инвесторов, так как основные средства граждан, которые были привлечены, уже истрачены. Для завершения строительства требуется гораздо больше средств. Остатков средств на счетах зачастую нет».
В ближайшее время областное Заксобрание примет закон, который существенно снизит риски для граждан, покупающих квартиры в строящемся жилье. Теперь деньги дольщиков будут аккумулироваться в банке и выдаваться застройщику поэтапно. Например, сначала для подготовки котлована, затем — фундамента и так далее.
Это позволит избежать ситуаций, когда недобросовестные компании, собрав деньги с покупателей, ее банкротят. Но даже и эти озвученные сегодня меры пока не избавляют людей от пессимизма.
Сейчас на территории Ленинградской области проживает 815 официально зарегистрированных обманутых дольщиков. Но фактически эта цифра намного больше. Сейчас в судах рассматриваются несколько дел о банкротстве компаний, которые так и не построили жилье.
Объекты же социальной инфраструктуры возьмет на себя областной бюджет. Главное требование администрации 47-го региона — чтобы все расходы по возведению домов для дольщиков строительные компании взяли на себя.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «По некоторым объектам ситуация усугубляется тем, что объекты не являются экономически привлекательными для потенциальных инвесторов, так как основные средства граждан, которые были привлечены, уже истрачены. Для завершения строительства требуется гораздо больше средств. Остатков средств на счетах зачастую нет».
В ближайшее время областное Заксобрание примет закон, который существенно снизит риски для граждан, покупающих квартиры в строящемся жилье. Теперь деньги дольщиков будут аккумулироваться в банке и выдаваться застройщику поэтапно. Например, сначала для подготовки котлована, затем — фундамента и так далее.
Это позволит избежать ситуаций, когда недобросовестные компании, собрав деньги с покупателей, ее банкротят. Но даже и эти озвученные сегодня меры пока не избавляют людей от пессимизма.
Сейчас на территории Ленинградской области проживает 815 официально зарегистрированных обманутых дольщиков. Но фактически эта цифра намного больше. Сейчас в судах рассматриваются несколько дел о банкротстве компаний, которые так и не построили жилье.
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