Майор Соколов. Игра без правил
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  • 20.06, 20:44

    «Будет хорошая игра»: Черчесов поделился ожиданиями от матча Россия — Португалия

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    «Будет хорошая игра»: Черчесов поделился ожиданиями от матча Россия — Португалия

    «Будет хорошая игра»: Черчесов поделился ожиданиями от матча Россия — Португалия

    На Кубке конфедераций в России завершились первые игры группового этапа. Матчи прошли уже во всех городах, принимающих футбольный турнир: Петербург, Москва, Казань, и Сочи. Следующими соперниками россиян будут чемпионы Европы португальцы.

    Матч пройдет завтра на стадионе «Открытие Арена» при полных трибунах, все билеты на игру уже проданы.

    Сегодня же прошли заключительная тренировка футболистов и традиционная пресс-конференция.

    Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Португалия — действующий чемпион Европы, год назад они выиграли большой турнир, так что у них проблем быть не должно. Что касается нас, то у нас было на один день больше для подготовки, хотя заметного преимущества это не даст. Будет хорошая игра, турнир стартовал, есть стратегия и тактика турнира, которую никто не отменял».

    Подробнее о подготовке российской сборной к матчу с Португалией — в сюжете спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.

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