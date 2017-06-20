У Skype впервые за два года произошел глобальный сбой

У сервиса Skype произошел глобальный сбой. Пользователи не могут или вообще войти в свою учётную запись или им недоступны некоторые функции.

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О проблемах Skype сообщают в России, почти во всей Европе, Израиле, Объединённых Арабских Эмиратах, США, Японии, Индии. Представители Skype в официальном блоге компании сначала заявили, что знают о проблеме. Чуть позже в Skype сообщили, что ситуация постепенно улучшается, но у некоторых пользователей по-прежнему проблемы.



Последний раз глобальное падение Skype произошло в сентябре 2015. Тогда Microsoft, которая владеет сервисом, объясняла всё слишком большими изменениями в конфигурации сервиса.