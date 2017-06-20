Майор Соколов. Игра без правил
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  • 20.06, 20:44
    У Skype впервые за два года произошел глобальный сбой. Skype, Интернет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    У Skype впервые за два года произошел глобальный сбой

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    У Skype впервые за два года произошел глобальный сбой

    У Skype впервые за два года произошел глобальный сбой

      У сервиса Skype произошел глобальный сбой. Пользователи не могут или вообще войти в свою учётную запись или им недоступны некоторые функции.

      О проблемах Skype сообщают в России, почти во всей Европе, Израиле, Объединённых Арабских Эмиратах, США, Японии, Индии. Представители Skype в официальном блоге компании сначала заявили, что знают о проблеме. Чуть позже в Skype сообщили, что ситуация постепенно улучшается, но у некоторых пользователей по-прежнему проблемы.

      Последний раз глобальное падение Skype произошло в сентябре 2015. Тогда Microsoft, которая владеет сервисом, объясняла всё слишком большими изменениями в конфигурации сервиса.

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