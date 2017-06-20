«Сбербанк» раскрыл новую схему взлома банкоматов

Искусственный интеллект помог «Сбербанку» раскрыть новый вид взлома банкоматов. Схему описал сегодня зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.

По словам Кузнецова, мошенник вставляет карту в банкомат и вводит сумму. Когда банкомат подает деньги в купюроприемник, банкомат должен вернуть карту. Но мошенник удерживает ее внутри устройства, и она там застревает.



После этого деньги извлекаются из банкомата приспособлением в виде крючка. В итоге банкомат выдачу денег не фиксирует и со счета их не списывает, а у мошенника на руках и деньги и карта. В «Сбербанке» говорят, что обнаружить этот вид преступления было сложно, но помогло программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое анализировало, когда пользуются картами и по каким адресам.