Майор Соколов. Игра без правил
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  • 20.06, 20:44
    «Сбербанк» раскрыл новую схему взлома банкоматов. деловые новости, Сбербанк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Сбербанк» раскрыл новую схему взлома банкоматов

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    «Сбербанк» раскрыл новую схему взлома банкоматов

    «Сбербанк» раскрыл новую схему взлома банкоматов

      Искусственный интеллект помог «Сбербанку» раскрыть новый вид взлома банкоматов. Схему описал сегодня зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.

      По словам Кузнецова, мошенник вставляет карту в банкомат и вводит сумму. Когда банкомат подает деньги в купюроприемник, банкомат должен вернуть карту. Но мошенник удерживает ее внутри устройства, и она там застревает.

      После этого деньги извлекаются из банкомата приспособлением в виде крючка. В итоге банкомат выдачу денег не фиксирует и со счета их не списывает, а у мошенника на руках и деньги и карта. В «Сбербанке» говорят, что обнаружить этот вид преступления было сложно, но помогло программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое анализировало, когда пользуются картами и по каким адресам.

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