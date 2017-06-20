«Аэрофлот» в шестой раз признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы

Компания Skytrax вручила награды лучшим авиакомпаниям мира на авиасалоне в Ле-Бурже .

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев считает, что секрет успеха — в сервисе и питании на борту.



Виталий Савельев: «У нас на борту вы можете посмотреть самые последние блокбастеры. У нас самое лучшее питание, у нас один из лучших бизнес-классов по форме кресел и по сервису, который происходит на борту».



«Аэрофлот» получает эту премию в шестой раз за все время и в пятый раз подряд. В рейтинге российских авиакомпаний перевозчик за год поднялся на десять пунктов и занял 30-е место. В списке лучших авиакомпаний Восточной Европы оказался российский лоукостер «Победа»: он занял 8-е место.



Лучшим авиаперевозчиком Европы стала Lufthansa, а возглавила мировой рейтинг авиакомпаний Qatar Airways.



Премии от компании Skytrax называют «авиационными Оскарами» и вручают на основе опроса пассажиров. В этом году в опросе приняли участие почти 20 млн пассажиров из 105 стран.

