Майор Соколов. Игра без правил
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  • 20.06, 20:44
    Сечин показал Путину насыщенный нефтью образец горной породы из Арктики. Арктика, нефть, Путин, Роснефть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Сечин показал Путину насыщенный нефтью образец горной породы из Арктики

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    Сечин показал Путину насыщенный нефтью образец горной породы из Арктики

    Сечин показал Путину насыщенный нефтью образец горной породы из Арктики

    Сечин показал Путину насыщенный нефтью образец горной породы из Арктики

      Глава «Роснефти» Игорь Сечин сегодня продемонстрировал президенту образец горной породы, извлеченный из скважины на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых.

      Он насыщен нефтью, а это значит, что компания становится фактически первооткрывателем крупнейшего месторождения в Восточной Арктике.

      Игорь Сечин: «Это уникальный керн для наших месторождений по высокой насыщенности углеводородов, которые в нем содержатся, а также по высоте продуктивного пласта».

      В свою очередь, президент попросил «Роснефть» на собрании акционеров вернуться к вопросу о выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли. Путин также предложил выработать новую стратегию развития компании в связи с изменившейся конъюнктурой рынка.

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