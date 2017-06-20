Сечин показал Путину насыщенный нефтью образец горной породы из Арктики

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сегодня продемонстрировал президенту образец горной породы, извлеченный из скважины на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых.

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Он насыщен нефтью, а это значит, что компания становится фактически первооткрывателем крупнейшего месторождения в Восточной Арктике.



Игорь Сечин: «Это уникальный керн для наших месторождений по высокой насыщенности углеводородов, которые в нем содержатся, а также по высоте продуктивного пласта».



В свою очередь, президент попросил «Роснефть» на собрании акционеров вернуться к вопросу о выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли. Путин также предложил выработать новую стратегию развития компании в связи с изменившейся конъюнктурой рынка.

