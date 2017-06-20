Путин объяснил, каких акций протеста не нужно опасаться

Владимир Путин считает, что акций протеста, которые направлены не на саморекламу, а на попытку действительно улучшить ситуацию, бояться не стоит.
Президент подчеркнул, что протесты помогают вскрыть проблемы, которые не видно «из кабинетов».
Владимир Путин, президент РФ: «Если эта политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем, не нужно этого бояться. Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов там не все же видно, что происходит. И если на местах люди это видят и заявляют об этом — а что стеснятся?»
При этом глава государства подчеркнул, что есть и те, кто пытается спекулировать на проблемах, которые есть везде, и занимается на самораскруткой и саморекламой с помощью протестов. Это, по словам Путина, «не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активности».
Также президент выразил мнение, что в России проще выражать протест, чем на Западе. Там, по словам Путина, бурлят только те акции, которые разрешены, а другие пресекаются жестко, передает РИА Новости.
Владимир Путин, президент РФ: «Там не забалуешь особо. Там бурлит, но только то, что разрешено. Мы этого не замечаем даже, там выстроена хорошо система, а у нас — нет».
В пример глава государства привел протестное движение Occupy Wall Street.
Владимир Путин, президент РФ: «Где эта „Оккупай Уолл-стрит“? ФБР порвала все в клочья, там никого не осталось. И это сделали так тихо, как будто в кислоте растворили — пшик — и все исчезло. Профессионально отработали».
Владимир Путин, президент РФ: «Если эта политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем, не нужно этого бояться. Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов там не все же видно, что происходит. И если на местах люди это видят и заявляют об этом — а что стеснятся?»
При этом глава государства подчеркнул, что есть и те, кто пытается спекулировать на проблемах, которые есть везде, и занимается на самораскруткой и саморекламой с помощью протестов. Это, по словам Путина, «не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активности».
Также президент выразил мнение, что в России проще выражать протест, чем на Западе. Там, по словам Путина, бурлят только те акции, которые разрешены, а другие пресекаются жестко, передает РИА Новости.
Владимир Путин, президент РФ: «Там не забалуешь особо. Там бурлит, но только то, что разрешено. Мы этого не замечаем даже, там выстроена хорошо система, а у нас — нет».
В пример глава государства привел протестное движение Occupy Wall Street.
Владимир Путин, президент РФ: «Где эта „Оккупай Уолл-стрит“? ФБР порвала все в клочья, там никого не осталось. И это сделали так тихо, как будто в кислоте растворили — пшик — и все исчезло. Профессионально отработали».
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