Майор Соколов. Игра без правил
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  • 20.06, 20:44
    Президент Киргизии посетил Москву с прощальным визитом. визиты, Киргизия, переговоры, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Президент Киргизии посетил Москву с прощальным визитом

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    Президент Киргизии посетил Москву с прощальным визитом

    Президент Киргизии посетил Москву с прощальным визитом

      Россию с государственным визитом посетил киргизский лидер Алмазбек Атамбаев. Это последний его визит в качестве главы государства. В середине октября в Киргизии пройдут президентские выборы, в которых он по закону уже не сможет принять участие.

      Сегодня утром президент Киргизии Алмазбек Атамбаев возложил венок к Могиле неизвестного солдата. Позже, во время беседы с Путиным, он сказал, что, возможно, здесь покоится прах его предка, пропавшего без вести в боях Великой Отечественной.

      Алмазбек Атамбаев, президент Киргизии: «Мы в Кыргызстане знаем, что Россия — наша прародина, наш корень. И, конечно же, мы всегда должны быть вместе. И продолжить дело наших отцов».

      От российского президента Атамбаев получил поддержку, которая может пригодиться его преемнику. В свой заключительный визит киргизский лидер подписал документы, которые укрепляют отношения с Россией на годы вперед. Среди них соглашение о создании единой системы противовоздушной обороны, новое соглашение о военно-техническом сотрудничестве и, наконец, подтверждение статуса объединенной военной базы России в Киргизии. Кроме того, президент Киргизии договорился о том, что Москва спишет его стране остаток долга.

      Общий объем российских вложений за последние шесть лет — 3,5 млрд долларов, это в том числе и инвестиции. Газпром намерен вложить 100 миллиардов рублей в газификацию республики.

      Визит, приуроченный к 25-летию установления дипотношений, носит высший возможный статус — это государственный визит. Этикет предусматривает, что гость должен посетить регионы посещаемой страны — ими стали Татарстан и Башкирия. А сегодня вечером Алмазбек Атамбаев открывает в Кремле дни киргизской культуры, передает корреспондент НТВ Сергей Морозов.

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