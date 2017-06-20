Майор Соколов. Игра без правил
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  • 20.06, 20:44

    Трамп остался доволен дискуссией с Порошенко

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    Трамп остался доволен дискуссией с Порошенко

    Трамп остался доволен дискуссией с Порошенко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен дискуссией с украинским лидером Петром Порошенко.

    По словам Трампа, в ходе состоявшейся дискуссии сторонам удалось достичь значительного прогресса.

    Дональд Трамп: «У нас была очень, очень хорошая дискуссия, и мы ее продолжим в течение дня. И я думаю, что удалось достичь значительного прогресса».

    Как следует из пресс-релиза Белого дома, составленного по итогам встречи, президенты двух стран обсудили «поддержку мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, а также повестку дня президента Порошенко и его усилия в борьбе против коррупции».

    Президент Украины, в свою очередь, назвал встречу с Трампом «полноценной» и «детальной».

    Напомним, Пётр Порошенко отправился в США накануне, 19 июня. А ранее сегодня украинский лидер заявил, что Украина пользуется «мощной и фантастической» поддержкой США, и подчеркнул, что встретится с Трампом раньше Владимира Путина. В ответ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в данном вопросе гонки устраивать просто неуместно.

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