Байкер Хирург объявил себя гонцом мертвого генералиссимуса

Лидер клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) эмоционально высказался о новых санкциях США, под которые попал он и его клуб.
Александр Залдостанов: «Поздно очухались, поздно проснулись. Генералиссимус, пусть даже с того света, им уже прислал своего гонца — я себя имею в виду. Нас уже не остановить».
Он также заявил ТАСС, что санкции США никак не повлияют на его деятельность и на деятельность клуба, потому что у него нет никаких счетов в иностранных банках.
Александр Залдостанов: «Они бесятся прежде всего от того, что никаких счетов в иностранных банках у нас нет, ни одной копейки, заработанной нами, мы не вывели в офшоры. Это, наверное, больше всего им не дает покоя».
Ранее во вторник Минфин США объявил о расширении санкций на ряд российских физических лиц и компаний, в том числе на байк-центр в Нижних Мневниках, принадлежащий Залдостанову.
Он также заявил ТАСС, что санкции США никак не повлияют на его деятельность и на деятельность клуба, потому что у него нет никаких счетов в иностранных банках.
Александр Залдостанов: «Они бесятся прежде всего от того, что никаких счетов в иностранных банках у нас нет, ни одной копейки, заработанной нами, мы не вывели в офшоры. Это, наверное, больше всего им не дает покоя».
Ранее во вторник Минфин США объявил о расширении санкций на ряд российских физических лиц и компаний, в том числе на байк-центр в Нижних Мневниках, принадлежащий Залдостанову.
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