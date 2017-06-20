Майор Соколов. Игра без правил
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  • 20.06, 20:44

    Байкер Хирург объявил себя гонцом мертвого генералиссимуса

    1 комментарий

    Байкер Хирург объявил себя гонцом мертвого генералиссимуса

    Байкер Хирург объявил себя гонцом мертвого генералиссимуса

    Лидер клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) эмоционально высказался о новых санкциях США, под которые попал он и его клуб.

    Александр Залдостанов: «Поздно очухались, поздно проснулись. Генералиссимус, пусть даже с того света, им уже прислал своего гонца — я себя имею в виду. Нас уже не остановить».

    Он также заявил ТАСС, что санкции США никак не повлияют на его деятельность и на деятельность клуба, потому что у него нет никаких счетов в иностранных банках.

    Александр Залдостанов: «Они бесятся прежде всего от того, что никаких счетов в иностранных банках у нас нет, ни одной копейки, заработанной нами, мы не вывели в офшоры. Это, наверное, больше всего им не дает покоя».

    Ранее во вторник Минфин США объявил о расширении санкций на ряд российских физических лиц и компаний, в том числе на байк-центр в Нижних Мневниках, принадлежащий Залдостанову.

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