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  • 20.06, 20:44
    Судмедэксперт настаивает: погибший в ДТП мальчик был пьян. дети и подростки, ДТП, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Судмедэксперт настаивает: погибший в ДТП мальчик был пьян

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    Судмедэксперт настаивает: погибший в ДТП мальчик был пьян

    Судмедэксперт настаивает: погибший в ДТП мальчик был пьян

    Судмедэксперт настаивает: погибший в ДТП мальчик был пьян

      Расследование дела о ДТП в Московской области, в котором погиб шестилетний ребенок, на личный контроль взял министр внутренних дел. Владимир Колокольцев заявил, что повторное исследование анализов уже проводится. И суд в будущем будет опираться именно на эти результаты.

      Тем временем сотрудники МВД опросили специалистов, которые ранее пришли к шокирующим выводам. Якобы в крови мальчика нашлись 2,7 промилле алкоголя. И по сути, это значит, что шестилетний Леша Шимко выпил бутылку водки и сам бросился под колеса иномарки Ольги Алисовой, жены лидера подмосковной ОПГ, который сейчас находится в колонии.

      Человека, который поставил подпись под экспертным заключением, обвинили в халатности. Сейчас Михаил Клеймёнов объясняет: да, это именно он изучал те самые анализы в лаборатории. И отказываться от своей позиции он не собирается. Уверяет, что ошибки здесь — быть не может.

      Михаил Клеймёнов, судмедэксперт: «Алкоголь, который обнаружен в крови, попал туда прижизненно. Это факт, от которого нельзя отпираться. Любые манипуляции сопровождаются документами. С этим у нас все строго. Комар носу не подточит».

      Впрочем, слова Клеймёнова, конечно же, еще предстоит проверить сотрудникам полиции. Пока у них есть несколько версий: либо кто-то намеренно подменил пробирки, либо их неправильно хранили и таким образом в крови появился алкоголь.

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