Судмедэксперт настаивает: погибший в ДТП мальчик был пьян

Расследование дела о ДТП в Московской области, в котором погиб шестилетний ребенок, на личный контроль взял министр внутренних дел. Владимир Колокольцев заявил, что повторное исследование анализов уже проводится. И суд в будущем будет опираться именно на эти результаты.
Тем временем сотрудники МВД опросили специалистов, которые ранее пришли к шокирующим выводам. Якобы в крови мальчика нашлись 2,7 промилле алкоголя. И по сути, это значит, что шестилетний Леша Шимко выпил бутылку водки и сам бросился под колеса иномарки Ольги Алисовой, жены лидера подмосковной ОПГ, который сейчас находится в колонии.
Человека, который поставил подпись под экспертным заключением, обвинили в халатности. Сейчас Михаил Клеймёнов объясняет: да, это именно он изучал те самые анализы в лаборатории. И отказываться от своей позиции он не собирается. Уверяет, что ошибки здесь — быть не может.
Михаил Клеймёнов, судмедэксперт: «Алкоголь, который обнаружен в крови, попал туда прижизненно. Это факт, от которого нельзя отпираться. Любые манипуляции сопровождаются документами. С этим у нас все строго. Комар носу не подточит».
Человека, который поставил подпись под экспертным заключением, обвинили в халатности. Сейчас Михаил Клеймёнов объясняет: да, это именно он изучал те самые анализы в лаборатории. И отказываться от своей позиции он не собирается. Уверяет, что ошибки здесь — быть не может.
Михаил Клеймёнов, судмедэксперт: «Алкоголь, который обнаружен в крови, попал туда прижизненно. Это факт, от которого нельзя отпираться. Любые манипуляции сопровождаются документами. С этим у нас все строго. Комар носу не подточит».
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