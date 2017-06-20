Рейтинг Трампа обновил рекорд падения

Результаты опроса показали, что политикой Дональда Трампа недовольны 57% граждан США.
Такой низкий показатель связывают с поведением президента США во время расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы.
По данным опроса, опубликованного на сайте телеканала CBS, 63% американцев не одобряет поведение Трампа во время этого расследования. 53% граждан США недовольны его экономической политикой. Общий показатель недовольства президентом составляет 57%. Это самый низкий рейтинг Трампа с тех пор, как он стал президентом США.
Такой низкий рейтинг был у Джорджа Буша-младшего в 2006 году. Рейтинг Барака Обамы никогда не опускался до этой отметки.
Дональд Трамп и его помощники отвергали все подозрения о незаконных контактах с Россией во время своей предвыборной кампании. Москва также отвергала обвинения во вмешательстве в ход президентских выборов.
По данным опроса, опубликованного на сайте телеканала CBS, 63% американцев не одобряет поведение Трампа во время этого расследования. 53% граждан США недовольны его экономической политикой. Общий показатель недовольства президентом составляет 57%. Это самый низкий рейтинг Трампа с тех пор, как он стал президентом США.
Такой низкий рейтинг был у Джорджа Буша-младшего в 2006 году. Рейтинг Барака Обамы никогда не опускался до этой отметки.
Дональд Трамп и его помощники отвергали все подозрения о незаконных контактах с Россией во время своей предвыборной кампании. Москва также отвергала обвинения во вмешательстве в ход президентских выборов.
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