Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.06, 19:12
    Видеоролик о царскосельском «Арсенале» взял приз международного фестиваля. Санкт-Петербург, Царское Село, выставки и музеи, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Видеоролик о царскосельском «Арсенале» взял приз международного фестиваля

    комментировать

    Видеоролик о царскосельском «Арсенале» взял приз международного фестиваля

    Видеоролик о царскосельском «Арсенале» взял приз международного фестиваля

      Ролик, выпущенный музеем-заповедником, стал лауреатом конкурса аудиовизуальных и мультимедийных продуктов в сфере наследия Награду музейщикам из Петербурга вручили в Чехии.

      Средневековая атмосфера павильона «Арсенал» передана глазами ребенка. Гуляя по залам, он становится участником эффектного поединка на мечах. По словам сотрудников музея, вместе с исполнителем главной роли Олегом Чугуновым на съемочную площадку приезжала и его мама. Она рассказала, что в юности не раз бродила по павильону, который в те годы пребывал в упадке.

      Павильон «Арсенал» находился в полуразрушенном состоянии более 70 лет. Он открылся для посетителей в августе 2016 года. Там разместили коллекции холодного и огнестрельного оружия, а также рыцарские доспехи XVI века.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru