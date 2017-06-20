Видеоролик о царскосельском «Арсенале» взял приз международного фестиваля

Ролик, выпущенный музеем-заповедником , стал лауреатом конкурса аудиовизуальных и мультимедийных продуктов в сфере наследия Награду музейщикам из Петербурга вручили в Чехии.

Средневековая атмосфера павильона «Арсенал» передана глазами ребенка. Гуляя по залам, он становится участником эффектного поединка на мечах. По словам сотрудников музея, вместе с исполнителем главной роли Олегом Чугуновым на съемочную площадку приезжала и его мама. Она рассказала, что в юности не раз бродила по павильону, который в те годы пребывал в упадке.



Павильон «Арсенал» находился в полуразрушенном состоянии более 70 лет. Он открылся для посетителей в августе 2016 года. Там разместили коллекции холодного и огнестрельного оружия, а также рыцарские доспехи XVI века.