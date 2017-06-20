Спасатели предупредили москвичей о грозе и сильном ветре

Ночью и днем в среду москвичей ожидают сильный дождь, гроза и порывистый ветер до 20 м/с.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве. В ведомстве предупредили, что в связи с ухудшением погоды, при сильном ветре и грозе возможны повреждения линий электропередачи, обрушения рекламных конструкций и падение деревьев. На дорогах возможны заторы, повреждение автомобилей и травмирование людей, отмечается в сообщении.
Спасатели рекомендуют обходить широкоформатные конструкции и не парковать автомобили вблизи от деревьев.
обрушилась гроза с ураганным ветром, порывы которого достигали 28 м/с. По данным МЧС, во время урагана Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Жертвами стихии стали 16 человек.
Спасатели рекомендуют обходить широкоформатные конструкции и не парковать автомобили вблизи от деревьев.
обрушилась гроза с ураганным ветром, порывы которого достигали 28 м/с. По данным МЧС, во время урагана Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Жертвами стихии стали 16 человек.
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