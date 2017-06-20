Мосгорсуд признал лишение прав Мары Багдасарян законным

Московский городской суд оставил в силе решение о бессрочном лишении водительских прав стритрейсерши Мары Багдасарян.
Об этом сообщает Газета.Ру со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Ранее адвокат Багдасарян Владислав Капканов заявлял, что обжалует решение Савеловского суда о пожизненном лишении прав гонщицы. Прокурор, представлявший сторону истца, утверждал, что Багдасарян невозможно лишить прав на всю жизнь, так как это не предусмотрено российским законодательством.
лишил водительских прав Мару Багдасарян, обвиняемую в многократном нарушении правил дорожного движения и уклонении от штрафов и исправительных работ, на основании документов, в которых говорилось, что она больна эпилепсией. Отец гонщицы и юристы утверждали, что она здорова, и собирались обжаловать решение суда.
Ранее адвокат Багдасарян Владислав Капканов заявлял, что обжалует решение Савеловского суда о пожизненном лишении прав гонщицы. Прокурор, представлявший сторону истца, утверждал, что Багдасарян невозможно лишить прав на всю жизнь, так как это не предусмотрено российским законодательством.
лишил водительских прав Мару Багдасарян, обвиняемую в многократном нарушении правил дорожного движения и уклонении от штрафов и исправительных работ, на основании документов, в которых говорилось, что она больна эпилепсией. Отец гонщицы и юристы утверждали, что она здорова, и собирались обжаловать решение суда.
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