Полтавченко осудил циничное отношение врачей к петербуржцам

Заседание правительства Петербурга в Смольном было большей частью посвящено вопросам здравоохранения. Несмотря на оптимистичную статистику, губернатор нашел повод для критики.

Сегодня Георгий Полтавченко на заседании правительства Петербурга поручил чиновникам от медицины подготовить блокадников и ветеранов к слиянию трех городских клиник. Речь идет о госпитале для ветеранов войн, 23-й и 46-й больницах.



На их базе будет создан современный лечебный и реабилитационный комплекс на полторы тысячи коек. При этом не только льготники, но и все, кто сейчас приписан к этим учреждениям, сохранят возможность обслуживаться в них.



Тема развития здравоохранения на заседании вообще получилась оптимистической. Председатель профильного комитета Валерий Колабутин рассказал, что по ряду показателей Петербург впереди России всей. Так, на десять тысяч человек населения приходится 57 врачей, по стране — лишь 42. Однако губернатор призвал обратить внимание на работу, успехов в которой он пока не видит. Это циничное отношение некоторых медиков к пациентам.



Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Когда вы приходите к врачу, на вас смотрят, как на болванку, которую надо три раза уколоть, четыре раза послушать, как она дышит, потом дать пинка и получить зарплату. Наверное, даже если вам всё сделают качественно, я не уверен, что самочувствие у вас будет хорошее».



Кстати, подтверждение своим опасениям губернатор нашел и в статистике, которую как достижение преподносил председатель комитета. За 70 процентами удовлетворенных качеством городской медицины пациентов Георгий Полтавченко заметил и треть недовольных. Но от жонглирования неоднозначными данными чиновники не воздержались и в оставшейся части заседания правительства.



Отчитываясь о реализации программы обеспечения доступным жильем, председатель профильного комитета Валерий Шиян заявил о поразительном факте. Оказывается, абстрактная петербургская семья из трех человек может накопить на 54-метровую квартиру меньше, чем за 7 лет.



Согласно данным жилищного комитета, среднедушевой месячный доход на каждого члена семьи в городе составляет 41500 рублей. Соответственно, за один месяц семья может откладывать и накапливать на покупку квартиры 62 тысячи рублей.



Такие выкладки о среднестатистическом месячном доходе петербуржцев ни у кого среди находившихся на заседании правительства ни сомнений, ни вопросов не вызвали.