В Одессе радикалы раздели прохожего за надпись на футболке «Россия, вперед»

Одесские радикалы из запрещенного в РФ «Правого сектора» сняли с мужчины на улице футболку с изображением медведя и надписью «Россия, вперед!».
Как сообщает РИА Новости, националисты остановили молодого человека на улице и «провели с ним воспитательную беседу». Происшествие снималось на видео, но в Сеть радикалы его не выложили «по определенным причинам». Отмечается, что домой парень пошел уже без одежды, надпись на которой радикалы отнесли к «провокаторской символике».
Ранее националисты из одесского «Правого сектора» заявили, что намерены срывать концерты российских исполнителей в Одессе и даже опубликовали список неугодных музыкантов. Среди исполнителей, чьи выступления в Одессе пришлось отменить, оказался известный рэпер Баста.
А в конце мая из-за протеста радикалов в городе был сорван концерт украинской певицы Светланы Лободы. Ночной клуб, где она должна была выступить, забросали петардами и дымовыми шашками. Экстремисты обвинили Лободу в частых поездках в Москву и потребовали лишить ее звания заслуженной артистки Украины и гражданства.
Ранее националисты из одесского «Правого сектора» заявили, что намерены срывать концерты российских исполнителей в Одессе и даже опубликовали список неугодных музыкантов. Среди исполнителей, чьи выступления в Одессе пришлось отменить, оказался известный рэпер Баста.
А в конце мая из-за протеста радикалов в городе был сорван концерт украинской певицы Светланы Лободы. Ночной клуб, где она должна была выступить, забросали петардами и дымовыми шашками. Экстремисты обвинили Лободу в частых поездках в Москву и потребовали лишить ее звания заслуженной артистки Украины и гражданства.
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