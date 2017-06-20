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  • 20.06, 19:12

    В Одессе радикалы раздели прохожего за надпись на футболке «Россия, вперед»

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    • Фото: сайт запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"
    В Одессе радикалы раздели прохожего за надпись на футболке «Россия, вперед»

    В Одессе радикалы раздели прохожего за надпись на футболке «Россия, вперед»

    В Одессе радикалы раздели прохожего за надпись на футболке «Россия, вперед»
  • Фото: сайт запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"

    • Одесские радикалы из запрещенного в РФ «Правого сектора» сняли с мужчины на улице футболку с изображением медведя и надписью «Россия, вперед!».

    Как сообщает РИА Новости, националисты остановили молодого человека на улице и «провели с ним воспитательную беседу». Происшествие снималось на видео, но в Сеть радикалы его не выложили «по определенным причинам». Отмечается, что домой парень пошел уже без одежды, надпись на которой радикалы отнесли к «провокаторской символике».

    Ранее националисты из одесского «Правого сектора» заявили, что намерены срывать концерты российских исполнителей в Одессе и даже опубликовали список неугодных музыкантов. Среди исполнителей, чьи выступления в Одессе пришлось отменить, оказался известный рэпер Баста.

    А в конце мая из-за протеста радикалов в городе был сорван концерт украинской певицы Светланы Лободы. Ночной клуб, где она должна была выступить, забросали петардами и дымовыми шашками. Экстремисты обвинили Лободу в частых поездках в Москву и потребовали лишить ее звания заслуженной артистки Украины и гражданства.

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