Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.06, 19:12

    Бельгийцы возмущены попыткой Еврокомиссии запретить картошку фри

    комментировать

    Бельгийцы возмущены попыткой Еврокомиссии запретить картошку фри

    Бельгийцы возмущены попыткой Еврокомиссии запретить картошку фри

    Специалисты Еврокомиссии утверждают, что традиционный способ обжарки картошки в Бельгии вреден для здоровья.

    Специалисты предлагают обдавать картофель паром или кипятком перед обжаркой, чтобы избежать выработки канцерогена акриламида. В Бельгии считают, что это испортит традиционный вкус блюда.

    Бельгийский картофель фри следует обжаривать дважды: сначала для мягкости внутри, а затем для корочки снаружи. Министр туризма Бельгии Бен Вейтс считает, что в этом особенность бельгийского блюда, и предупреждает, что изменение рецепта может иметь «далеко идущие последствия для гастрономической традиции страны». Об этом, как сообщает The Guardian, он написал в письме еврокомиссару по пищевой политике Витенису Андрюкайтису.

    Особое возмущение вызвало то, что в документе ЕК блюдо названо «французской картошкой».

    The Guardian передает слова представителя Еврокомиссии о том, что ЕК не пытается запретить блюдо, а все замечания носят рекомендательный характер. Акриламид вырабатывается при приготовлении некоторых других блюд: печенья, каш, кофе и хлеба — и может быть вреден для детей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru