Бельгийцы возмущены попыткой Еврокомиссии запретить картошку фри

Специалисты Еврокомиссии утверждают, что традиционный способ обжарки картошки в Бельгии вреден для здоровья.

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Специалисты предлагают обдавать картофель паром или кипятком перед обжаркой, чтобы избежать выработки канцерогена акриламида. В Бельгии считают, что это испортит традиционный вкус блюда.



Бельгийский картофель фри следует обжаривать дважды: сначала для мягкости внутри, а затем для корочки снаружи. Министр туризма Бельгии Бен Вейтс считает, что в этом особенность бельгийского блюда, и предупреждает, что изменение рецепта может иметь «далеко идущие последствия для гастрономической традиции страны». Об этом, как сообщает The Guardian, он написал в письме еврокомиссару по пищевой политике Витенису Андрюкайтису.



Особое возмущение вызвало то, что в документе ЕК блюдо названо «французской картошкой».



The Guardian передает слова представителя Еврокомиссии о том, что ЕК не пытается запретить блюдо, а все замечания носят рекомендательный характер. Акриламид вырабатывается при приготовлении некоторых других блюд: печенья, каш, кофе и хлеба — и может быть вреден для детей.