На станции метро «Проспект Славы» в Петербурге приступают к отделке

Сегодня петербургские метростроители продемонстрировали, как идут работы на станции метро «Проспект Славы». Объект готов на 91 процент.

Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Криволапова, строителям на станции «Проспект Славы» сегодня есть, чем похвастаться. Например, эскалаторами и траволаторами. Они не просто отечественная гордость. Спроектировал и изготовил их сам «Метрострой». Правда, это была, скорее, вынужденная мера. Основной поставщик не вышел на конкурс. Компания прекратила свое существование.



Заняться в полном объеме пуско-наладочными работами строителям мешает отсутствие постоянного напряжения. Пока объект подключен к временной схеме. Сейчас здесь устанавливают датчики безопасности. Но сегодня спуститься на 54 метра под землю на одном эскалаторе доверили журналистам. Лестница едет медленно, но верно.



Известно, что вестибюль «Проспекта Славы» облицуют мрамором и украсят мозаичными панно. Основными цветами станут красный и белый. Сейчас станция готова к отделочным работам.



Когда откроют станцию, по-прежнему остается вопросом. Сейчас «Метрострой» ведет переговоры со Смольным о дополнительном финансировании.



Если власти города выделять дополнительные деньги, то жители Фрунзенского района смогут спуститься на станцию «Проспект Славы» уже весной 2018 года. Но если компромисс не найдут, тогда новая станция в Купчине появится в декабре того же года.