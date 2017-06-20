Пропавших на Ладоге подростков ищут вертолеты, беспилотники и роботы

В Питкярантском районе Карелии продолжается масштабная операция по поиску подростков, пропавших после крушения лодки.
В поисковых работах задействованы 273 человека и 72 единицы техники. В частности, водолазы в гидрокостюмах обследовали прибрежную часть залива Импилахти Ладожского озера, покрытую тростником. В это время спасатели, полицейские и волонтеры обошли 26 км береговой линии.
Кроме того, район операции облетели два вертолета Ми-8. Для осмотра островов, расположенных в заливе, активно применяются беспилотники и гидролокаторы.
Планируется применение робототехнического комплекса «Фалкон», сообщили в управлении МЧС по Карелии.
день рождения подруги, несмотря на сильный ветер и волны. Лодка с подростками перевернулась, спасательных жилетов ни у кого не было.
погибла на их глазах. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Кроме того, район операции облетели два вертолета Ми-8. Для осмотра островов, расположенных в заливе, активно применяются беспилотники и гидролокаторы.
Планируется применение робототехнического комплекса «Фалкон», сообщили в управлении МЧС по Карелии.
день рождения подруги, несмотря на сильный ветер и волны. Лодка с подростками перевернулась, спасательных жилетов ни у кого не было.
погибла на их глазах. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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