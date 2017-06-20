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  • 20.06, 19:12

    Пропавших на Ладоге подростков ищут вертолеты, беспилотники и роботы

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    Пропавших на Ладоге подростков ищут вертолеты, беспилотники и роботы

    Пропавших на Ладоге подростков ищут вертолеты, беспилотники и роботы

    В Питкярантском районе Карелии продолжается масштабная операция по поиску подростков, пропавших после крушения лодки.

    В поисковых работах задействованы 273 человека и 72 единицы техники. В частности, водолазы в гидрокостюмах обследовали прибрежную часть залива Импилахти Ладожского озера, покрытую тростником. В это время спасатели, полицейские и волонтеры обошли 26 км береговой линии.

    Кроме того, район операции облетели два вертолета Ми-8. Для осмотра островов, расположенных в заливе, активно применяются беспилотники и гидролокаторы.

    Планируется применение робототехнического комплекса «Фалкон», сообщили в управлении МЧС по Карелии.

    Напомним, накануне, 19 июня, пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет решили отправиться на рыбалку, чтобы отметить день рождения подруги, несмотря на сильный ветер и волны. Лодка с подростками перевернулась, спасательных жилетов ни у кого не было.

    Двое молодых людей смогли самостоятельно добраться до берега. Юноши рассказали, что девушка, день рождения которой они отмечали, погибла на их глазах. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».



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