На северо-западе Москвы снесли последнюю ветхую пятиэтажку

На
северо-западе Москвы демонтировали последнюю «хрущевку» в округе. Теперь там осталось всего 57 таких зданий.
Сергей Сущенко, первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы: «Сегодня приступили к демонтажу еще одной пятиэтажки, последней на северо-западе, входящей в первый этап программы сноса домов индустриального домостроения».
По словам Сущенко, в Москве осталось всего 57 пятиэтажек первой волны, подлежащих сносу. Они находятся в Юго-Западном, Западном и Северо-Восточном округах. Таким образом, первый этап программы сноса пятиэтажек завершен уже более чем на 96%.
Программа сноса жилых домов первого периода индустриального домостроения действует с 1999 года. Всего в нее было включено 1722 здания.
на другие города России.
По словам Сущенко, в Москве осталось всего 57 пятиэтажек первой волны, подлежащих сносу. Они находятся в Юго-Западном, Западном и Северо-Восточном округах. Таким образом, первый этап программы сноса пятиэтажек завершен уже более чем на 96%.
Программа сноса жилых домов первого периода индустриального домостроения действует с 1999 года. Всего в нее было включено 1722 здания.
на другие города России.
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