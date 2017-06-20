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  • 20.06, 17:43

    На северо-западе Москвы снесли последнюю ветхую пятиэтажку

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    На северо-западе Москвы снесли последнюю ветхую пятиэтажку

    На <nobr>северо-западе</nobr> Москвы снесли последнюю ветхую пятиэтажку

    На северо-западе Москвы демонтировали последнюю «хрущевку» в округе. Теперь там осталось всего 57 таких зданий.

    Сергей Сущенко, первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы: «Сегодня приступили к демонтажу еще одной пятиэтажки, последней на северо-западе, входящей в первый этап программы сноса домов индустриального домостроения».

    По словам Сущенко, в Москве осталось всего 57 пятиэтажек первой волны, подлежащих сносу. Они находятся в Юго-Западном, Западном и Северо-Восточном округах. Таким образом, первый этап программы сноса пятиэтажек завершен уже более чем на 96%.

    Программа сноса жилых домов первого периода индустриального домостроения действует с 1999 года. Всего в нее было включено 1722 здания.

    Неделю назад Госдума приняла в третьем чтении новый закон о реновации жилья в Москве. Программу реновации депутаты хотят распространить и на другие города России.

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