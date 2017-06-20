Кадры страшного ДТП в Петербурге попали на видео

Серьезную аварию на ЗСД запечатлели камеры наружного наблюдения.

ДТП произошло на участке у Канонерского острова по направлению к Богатырскому проспекту. На кадрах видно, как автомобиль Kia на полном ходу сносит дорожные ограждения, несколько раз переворачивается и врезается в машину ремонтной службы. Очевидцы отмечают, что рабочие в этот момент сидели в кабине.



После столкновения служебный транспорт отлетел на несколько метров. Возможно, водитель иномарки не справился с управлением. Информация о пострадавших уточняется.