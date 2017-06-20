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  • 20.06, 17:43
    Кадры страшного ДТП в Петербурге попали на видео. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Кадры страшного ДТП в Петербурге попали на видео

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    Кадры страшного ДТП в Петербурге попали на видео

    Кадры страшного ДТП в Петербурге попали на видео

    Кадры страшного ДТП в Петербурге попали на видео

      Серьезную аварию на ЗСД запечатлели камеры наружного наблюдения.

      ДТП произошло на участке у Канонерского острова по направлению к Богатырскому проспекту. На кадрах видно, как автомобиль Kia на полном ходу сносит дорожные ограждения, несколько раз переворачивается и врезается в машину ремонтной службы. Очевидцы отмечают, что рабочие в этот момент сидели в кабине.

      После столкновения служебный транспорт отлетел на несколько метров. Возможно, водитель иномарки не справился с управлением. Информация о пострадавших уточняется.

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