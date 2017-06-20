Американские военные на Hummer устроили ДТП в Литве

В Литве Hummer с американскими солдатами НАТО протаранил автомобиль с четырьмя девушками.

ДТП произошло в городе Мариямполе. По данным местной прессы, трем девушкам потребовалась медицинская помощь. Свидетели утверждают, что военный автомобиль на большой скорости ехал по второстепенной дороге, не сумел затормозить и врезался в машину. Сейчас идет расследование.



Решение разместить батальоны НАТО в регионе было принято в 2016 году. С тех пор в Восточную Европу и Прибалтику прибыли несколько тысяч бойцов Североатлантического альянса. Они не раз оказывались в центре разных скандалов. Случались пьяные драки, дебоши и аварии из-за неосторожного вождения, однако солдатам НАТО обычно удавалось выходить сухими из воды.