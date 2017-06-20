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  • 20.06, 17:43
    Американские военные на Hummer устроили ДТП в Литве. армии мира, ДТП, Литва, НАТО. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Американские военные на Hummer устроили ДТП в Литве

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    Американские военные на Hummer устроили ДТП в Литве

    Американские военные на Hummer устроили ДТП в Литве

    Американские военные на Hummer устроили ДТП в Литве

      В Литве Hummer с американскими солдатами НАТО протаранил автомобиль с четырьмя девушками.

      ДТП произошло в городе Мариямполе. По данным местной прессы, трем девушкам потребовалась медицинская помощь. Свидетели утверждают, что военный автомобиль на большой скорости ехал по второстепенной дороге, не сумел затормозить и врезался в машину. Сейчас идет расследование.

      Решение разместить батальоны НАТО в регионе было принято в 2016 году. С тех пор в Восточную Европу и Прибалтику прибыли несколько тысяч бойцов Североатлантического альянса. Они не раз оказывались в центре разных скандалов. Случались пьяные драки, дебоши и аварии из-за неосторожного вождения, однако солдатам НАТО обычно удавалось выходить сухими из воды.

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