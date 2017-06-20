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  • 20.06, 17:43
    Построенная по российско-китайскому проекту ТЭЦ заработала в Ярославской области. деловые новости, компании, энергетика, Ярославская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Построенная по российско-китайскому проекту ТЭЦ заработала в Ярославской области

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    Построенная по <nobr>российско-китайскому</nobr> проекту ТЭЦ заработала в Ярославской области

    Построенная по российско-китайскому проекту ТЭЦ заработала в Ярославской области

    Построенная по <nobr>российско-китайскому</nobr> проекту ТЭЦ заработала в Ярославской области

      Сегодня в Ярославской области запустили Хуадянь-Тенинскую ТЭЦ. Интересное название связано с тем, что это совместный проект российской компании ТГК-2 и китайского энергетической корпорации «Хуадянь».

      Мощность станции достигает 450 мегаватт. Заявляется, что это позволит решить проблему энергодефицита в регионе.

      Дмитрий Миронов, временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области: «Запуск Хуадянь-Тенинской ТЭЦ для нашего региона имеет огромное значение. Мы сможем практически полностью обеспечить потребности региона в электроэнергии. В результате использования на объекте новейшего энергетического оборудования повысится надежность электро- и теплоснабжения предприятий, также будут выведены из эксплуатации устаревшие котельные, которые уже стали неэффективными».

      Работает новая ТЭЦ на природном газе. Парогазовые технологии должны поднять КПД до 51,5% против 40% у обычных ТЭЦ. Еще обещают, что новый объект сократит выбросы в атмосферу на 30%, а загрязненных стоков практически не будет.

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