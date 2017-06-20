«Реальная помощь»: Россия списала Киргизии все долги

Во вторник в Кремле прошли переговоры президентов России Владимира Путина и Киргизии Алмазбека Атамбаева. По результатам переговоров был достигнут ряд договоренностей по сотрудничеству в
военно-технической и экономической сферах.
Президенты подписали соглашение о развитии военно-технического сотрудничества двух стран. На пресс-конференции после переговоров Путин отметил важную роль российской военной базы в поддержании безопасности в Центральной Азии.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы подтвердили общее понимание, что присутствие российской военной базы в Киргизии является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе».
Вместе с членами правительств и представителями деловых кругов двух стран на переговорах обсуждались торгово-экономические отношения России и Киргизии. Министры финансов двух стран обменялись протоколами о списании всех долгов Бишкеку.
Алмазбек Атамбаев, президент Киргизии: «Хотел бы отметить, что оказана очень большая финансовая реальная помощь со стороны России».
Участники переговоров отметили, что треть киргизского ВВП составляют денежные переводы трудовых мигрантов в России на родину. Объем переводов вырос в прошлом году почти на 20% и составил около 2 млрд долларов.
Атамбаев отметил укрепление экономических связей между Россией и Киргизией после вступления последней в Евразийский экономический союз. Глава Киргизии считает, что у двух стран должно быть общее будущее. Президент РФ, в свою очередь, поблагодарил киргизского коллегу за работу по укреплению российско-киргизских связей и, в частности, за поддержку русского языка в стране.
Визит президента Киргизии в Россию приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Алмазбек Атамбаев примет участие в церемонии открытия Дней Киргизской культуры, после чего посетит Татарстан и Башкирию.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы подтвердили общее понимание, что присутствие российской военной базы в Киргизии является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе».
Вместе с членами правительств и представителями деловых кругов двух стран на переговорах обсуждались торгово-экономические отношения России и Киргизии. Министры финансов двух стран обменялись протоколами о списании всех долгов Бишкеку.
Алмазбек Атамбаев, президент Киргизии: «Хотел бы отметить, что оказана очень большая финансовая реальная помощь со стороны России».
Участники переговоров отметили, что треть киргизского ВВП составляют денежные переводы трудовых мигрантов в России на родину. Объем переводов вырос в прошлом году почти на 20% и составил около 2 млрд долларов.
Атамбаев отметил укрепление экономических связей между Россией и Киргизией после вступления последней в Евразийский экономический союз. Глава Киргизии считает, что у двух стран должно быть общее будущее. Президент РФ, в свою очередь, поблагодарил киргизского коллегу за работу по укреплению российско-киргизских связей и, в частности, за поддержку русского языка в стране.
Визит президента Киргизии в Россию приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Алмазбек Атамбаев примет участие в церемонии открытия Дней Киргизской культуры, после чего посетит Татарстан и Башкирию.
Комментарии