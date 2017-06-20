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  • 20.06, 17:43
    «Реальная помощь»: Россия списала Киргизии все долги. Киргизия, Минфин РФ, переговоры, Путин, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Реальная помощь»: Россия списала Киргизии все долги

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    «Реальная помощь»: Россия списала Киргизии все долги

    «Реальная помощь»: Россия списала Киргизии все долги

      Во вторник в Кремле прошли переговоры президентов России Владимира Путина и Киргизии Алмазбека Атамбаева. По результатам переговоров был достигнут ряд договоренностей по сотрудничеству в военно-технической и экономической сферах.

      Президенты подписали соглашение о развитии военно-технического сотрудничества двух стран. На пресс-конференции после переговоров Путин отметил важную роль российской военной базы в поддержании безопасности в Центральной Азии.

      Владимир Путин, президент РФ: «Мы подтвердили общее понимание, что присутствие российской военной базы в Киргизии является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе».

      Вместе с членами правительств и представителями деловых кругов двух стран на переговорах обсуждались торгово-экономические отношения России и Киргизии. Министры финансов двух стран обменялись протоколами о списании всех долгов Бишкеку.

      Алмазбек Атамбаев, президент Киргизии: «Хотел бы отметить, что оказана очень большая финансовая реальная помощь со стороны России».

      Участники переговоров отметили, что треть киргизского ВВП составляют денежные переводы трудовых мигрантов в России на родину. Объем переводов вырос в прошлом году почти на 20% и составил около 2 млрд долларов.

      Атамбаев отметил укрепление экономических связей между Россией и Киргизией после вступления последней в Евразийский экономический союз. Глава Киргизии считает, что у двух стран должно быть общее будущее. Президент РФ, в свою очередь, поблагодарил киргизского коллегу за работу по укреплению российско-киргизских связей и, в частности, за поддержку русского языка в стране.

      Визит президента Киргизии в Россию приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Алмазбек Атамбаев примет участие в церемонии открытия Дней Киргизской культуры, после чего посетит Татарстан и Башкирию.

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