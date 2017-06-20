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  • 20.06, 17:43

    Британские ученые изобрели способ заряжать телефоны с помощью мочи

    2 комментария

    Британские ученые изобрели способ заряжать телефоны с помощью мочи

    Британские ученые изобрели способ заряжать телефоны с помощью мочи

    В Великобритании придумали зарядное устройство для мобильных телефонов, которое работает при помощи мочи.

    Новую разработку представила компания Bristol Robotics Lab. Как пишет сайт «Комсомольской правды», устройство представляет собой несколько цилиндров, заполненных двумя литрами мочи. Внутрь цилиндров помещаются специальные организмы, которые питаются элементами, содержащимися в моче, и выделяют электроны как продукт побочной жизнедеятельности.

    По словам ученых, пока микроорганизмы способны вырабатывать не больше 40 милливатт, но со временем мощность прибора можно увеличить. Эксперты компании уверены: в недалеком будущем количества вырабатываемого таким образом электричества хватит для заряда телефонов, ноутбуков и прочих гаджетов.

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