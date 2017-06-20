В Кузбассе мужчина натравил ротвейлера на бойца Росгвардии и посетителей бара

Правоохранители Кемеровской области разбираются в обстоятельствах нападения ротвейлера на людей. ЧП произошло в Междуреченске. Там местный житель пришел с псом в бар и устроил перепалку с одним из посетителей.
На животном не было ни поводка, ни намордника, хозяин удерживал его за ошейник. Когда разгорелся конфликт, мужчина натравил ротвейлера на посетителей бара, тот покусал мужчину и женщину, после чего горожанин вместе с псом покинули заведение. Сотрудник бара вызвал наряд Росгвардии, сообщил о случившемся и объяснил, где найти владельца собаки. Один экипаж правоохранителей доставил покусанных людей в травмпункт, а другой наряд отправиться за нарушителем.
Как сообщается на сайте регионального управления СКР, при появлении силовиков горожанин попытался скрыться, но его остановили у подъезда жилого дома. Когда мужчина понял, что сбежать ему не удастся, он скомандовал ротвейлеру «фас», после чего пес набросился на стража порядка. Чтобы обезвредить животное, бойцу Росгвардии пришлось применить табельное оружие. Хозяин собаки задержан.
Как сообщается на сайте регионального управления СКР, при появлении силовиков горожанин попытался скрыться, но его остановили у подъезда жилого дома. Когда мужчина понял, что сбежать ему не удастся, он скомандовал ротвейлеру «фас», после чего пес набросился на стража порядка. Чтобы обезвредить животное, бойцу Росгвардии пришлось применить табельное оружие. Хозяин собаки задержан.
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