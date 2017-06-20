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  • 20.06, 16:11

    Неонацистов из Misanthropic Division отправили в колонию

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    Неонацистов из Misanthropic Division отправили в колонию

    Неонацистов из Misanthropic Division отправили в колонию

    Суд приговорил членов запрещенной в России группировки Misanthropic Division к срокам от 3 до 3,5 лет лишения свободы.

    Виктор Пехтерев получил 3,5 года колонии общего режима, Виталий Царук — 3 года и 2 месяца колонии общего режима, а Кирилл Халепо — 3 года колонии-поселения.

    Они признаны виновными в девяти преступлениях экстремистской и террористической направленности, сообщили в СКР.

    Установлено, что Пехтерев, Царук и Халепо были активными членами Misanthropic Division — экстремистского сообщества, созданного в октябре 2013 года белорусом Дмитрием Павловым. Эта группировка пропагандировала в Интернете идеи нацизма, расизма и терроризма.

    В июле 2015 года Misanthropic Division была признана экстремисткой и запрещена на территории России. Несколько участников группировки ранее уже были осуждены за экстремистские преступления.

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