Неонацистов из Misanthropic Division отправили в колонию

Суд приговорил членов запрещенной в России группировки Misanthropic Division к срокам от 3 до 3,5 лет лишения свободы.
Виктор Пехтерев получил 3,5 года колонии общего режима, Виталий Царук — 3 года и 2 месяца колонии общего режима, а Кирилл Халепо — 3 года колонии-поселения.
Они признаны виновными в девяти преступлениях экстремистской и террористической направленности, сообщили в СКР.
белорусом Дмитрием Павловым. Эта группировка пропагандировала в Интернете идеи нацизма, расизма и терроризма.
В июле 2015 года Misanthropic Division была признана экстремисткой и запрещена на территории России. Несколько участников группировки ранее уже были осуждены за экстремистские преступления.
Они признаны виновными в девяти преступлениях экстремистской и террористической направленности, сообщили в СКР.
белорусом Дмитрием Павловым. Эта группировка пропагандировала в Интернете идеи нацизма, расизма и терроризма.
В июле 2015 года Misanthropic Division была признана экстремисткой и запрещена на территории России. Несколько участников группировки ранее уже были осуждены за экстремистские преступления.
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