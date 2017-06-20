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  • 20.06, 16:11

    В Новой Зеландии десятки родителей накормили детей собачьим печеньем

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    В Новой Зеландии десятки родителей накормили детей собачьим печеньем

    В Новой Зеландии десятки родителей накормили детей собачьим печеньем

    Невнимательность покупателей и работников новозеландского супермаркета привела к тому, что десятки детей наелись печенья для собак.

    Как передает газета The New Zealand Herald, в магазине города Уонгануи рядом с чипсами и закусками мерчандайзеры случайно расставили собачье лакомство, на упаковке которого изображен пес из многосерийного мультфильма «Скуби-Ду». В инструкции было указано, что этот товар предназначен исключительно для животных, людям он подходит, но все же не рекомендован.

    Невнимательные посетители в торговом зале выбирали это печенье для своих детей, не обращая внимания на описание. Когда покупатели начали обращаться с претензиями, руководство магазина извинилось за случившееся и распорядилось переставить собачье печенье в отдел для животных.

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