В США авиакомпании из-за 50-градусной жары отменяют рейсы

Погода в американском городе Финиксе (штат Аризона) нарушила планы пилотов. Тем
из-за 49-градусной жары отменены многие рейсы.
По информации BBC, в самый жаркий период дня American Airlines решила не отправлять более 10 бортов из аэропорта Финикс Скай-Харбор. Fox News передает, что изменения в расписании в основном касаются рейсов, выполняемых Bombardier CRJ, которые не выдерживают температуру более 48 градусов.
Об этой проблеме непереносимости жары воздушными судами в 2016 году докладывали Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Сообщалось, что летний зной может осложнить авиаперевозки. Звучали мнения, что изменения климата грозят обернуться серьезным последствиям для авиации. В странах Ближнего Востока и Северной Америки расписание полетов составляется с учетом погодных условий, чтобы рейсы на большие расстояния выполнялись вечером или ночью, когда температура опускается.
Об этой проблеме непереносимости жары воздушными судами в 2016 году докладывали Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Сообщалось, что летний зной может осложнить авиаперевозки. Звучали мнения, что изменения климата грозят обернуться серьезным последствиям для авиации. В странах Ближнего Востока и Северной Америки расписание полетов составляется с учетом погодных условий, чтобы рейсы на большие расстояния выполнялись вечером или ночью, когда температура опускается.
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