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  • 20.06, 16:11

    В США авиакомпании из-за 50-градусной жары отменяют рейсы

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    В США авиакомпании из-за 50-градусной жары отменяют рейсы

    В США авиакомпании <nobr>из-за</nobr> <nobr>50-градусной</nobr> жары отменяют рейсы

    Погода в американском городе Финиксе (штат Аризона) нарушила планы пилотов. Тем из-за 49-градусной жары отменены многие рейсы.

    По информации BBC, в самый жаркий период дня American Airlines решила не отправлять более 10 бортов из аэропорта Финикс Скай-Харбор. Fox News передает, что изменения в расписании в основном касаются рейсов, выполняемых Bombardier CRJ, которые не выдерживают температуру более 48 градусов.

    Об этой проблеме непереносимости жары воздушными судами в 2016 году докладывали Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Сообщалось, что летний зной может осложнить авиаперевозки. Звучали мнения, что изменения климата грозят обернуться серьезным последствиям для авиации. В странах Ближнего Востока и Северной Америки расписание полетов составляется с учетом погодных условий, чтобы рейсы на большие расстояния выполнялись вечером или ночью, когда температура опускается.

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