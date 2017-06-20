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  • 20.06, 16:11

    Житель Омска до смерти забил прохожего за невежливую просьбу прикурить

    3 комментария

    Житель Омска до смерти забил прохожего за невежливую просьбу прикурить

    Житель Омска до смерти забил прохожего за невежливую просьбу прикурить

    В ночь на 17 июня на одной из улиц Омска молодой мужчина насмерть забил прохожего, после того как тот попросил прикурить.

    По версии следствия, к 25-летнему мужчине обратился прохожий с просьбой прикурить. Однако парню показалось, что просьба высказана недостаточно вежливо, и он набросился на мужчину с кулаками. После молодой человек попытался помочь потерпевшему и даже вызвал скорую помощь, однако спасти 53-летнего мужчину не удалось. Он скончался от кровоизлияния в легкие до приезда медиков, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

    Возбуждено уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый задержан.

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