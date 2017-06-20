Житель Омска до смерти забил прохожего за невежливую просьбу прикурить

В ночь на 17 июня на одной из улиц Омска молодой мужчина насмерть забил прохожего, после того как тот попросил прикурить.
По версии следствия, к 25-летнему мужчине обратился прохожий с просьбой прикурить. Однако парню показалось, что просьба высказана недостаточно вежливо, и он набросился на мужчину с кулаками. После молодой человек попытался помочь потерпевшему и даже вызвал скорую помощь, однако спасти 53-летнего мужчину не удалось. Он скончался от кровоизлияния в легкие до приезда медиков, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый задержан.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый задержан.
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