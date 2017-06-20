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  • 20.06, 16:11
    Выпуск «Однажды…» с Сергеем Лазаревым стал лучшим в сезоне. знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, рейтинги, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Выпуск «Однажды…» с Сергеем Лазаревым стал лучшим в сезоне

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    Выпуск «Однажды…» с Сергеем Лазаревым стал лучшим в сезоне

    Выпуск «Однажды…» с Сергеем Лазаревым стал лучшим в сезоне

    Выпуск «Однажды…» с Сергеем Лазаревым стал лучшим в сезоне

      17 июня на телеканале НТВ зрители увидели финальный выпуск первого сезона программы «Однажды…» с Сергеем Майоровым. Главным героем передачи стал известный певец и актёр Сергей Лазарев.

      В эксклюзивном интервью он поделился с аудиторией самыми сокровенными историями, открыто рассказал о тяжёлых потерях, карьере, семье и счастье отцовства.

      Эфир, участие в котором принял финалист международного конкурса «Евровидение-2016», посмотрели 13,3% московских телезрителей в возрасте 18+. Таким образом, НТВ обошёл «Россию 1» (12,3%) и «Пятый канал» (9,7%)*.

      С 24 июня «Однажды…» будет выходить в формате дайджеста, позволив зрителям еще раз посмотреть любимые выпуски программы.

      * Mediascope, Москва, 17.06.2017 год, Все 18+, 16:20 — 17:00

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