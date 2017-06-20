Выпуск «Однажды…» с Сергеем Лазаревым стал лучшим в сезоне

17 июня на телеканале НТВ зрители увидели финальный выпуск первого сезона программы «Однажды…» с Сергеем Майоровым. Главным героем передачи стал известный певец и актёр Сергей Лазарев.
В эксклюзивном интервью он поделился с аудиторией самыми сокровенными историями, открыто рассказал о тяжёлых потерях, карьере, семье и счастье отцовства.
Эфир, участие в котором принял финалист международного конкурса «Евровидение-2016», посмотрели 13,3% московских телезрителей в возрасте 18+. Таким образом, НТВ обошёл «Россию 1» (12,3%) и «Пятый канал» (9,7%)*.
С 24 июня «Однажды…» будет выходить в формате дайджеста, позволив зрителям еще раз посмотреть любимые выпуски программы.
* Mediascope, Москва, 17.06.2017 год, Все 18+, 16:20 — 17:00
Эфир, участие в котором принял финалист международного конкурса «Евровидение-2016», посмотрели 13,3% московских телезрителей в возрасте 18+. Таким образом, НТВ обошёл «Россию 1» (12,3%) и «Пятый канал» (9,7%)*.
С 24 июня «Однажды…» будет выходить в формате дайджеста, позволив зрителям еще раз посмотреть любимые выпуски программы.
* Mediascope, Москва, 17.06.2017 год, Все 18+, 16:20 — 17:00
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