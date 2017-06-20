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  • 20.06, 14:41

    Танк «Армата» может поступить в российскую армию в 2019 году

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    Танк «Армата» может поступить в российскую армию в 2019 году

    Танк «Армата» может поступить в российскую армию в 2019 году

    Дмитрий Рогозин выразил надежду на то, что опытно-войсковая эксплуатация новейшего российского танка Т-14 «Армата» начнется в 2019 году.

    Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ: «Я надеюсь, что „Урагвагонзавод“ подтвердит, что 2019 год — это начало уже опытно-войсковой эксплуатации „Арматы“. То есть танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны».

    После этого, отметил Рогозин, выступая на совещании на «Уралвагонзаводе», должно начаться серийное производство, передает «Интерфакс».

    Т-14 «Армата» — новейший российский основной танк с необитаемой башней, первый в мире танк третьего послевоенного поколения. В машине применены беспрецедентные конструкторские решения. Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки.

    Широкой публике машину впервые показали на репетиции парада Победы 2015 года. Ранее сообщалось, что российская армия к 2020 году получит 70 танков «Армата».

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