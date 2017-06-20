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  • 20.06, 14:41

    «Нафтогаз» призвал США наказать всех участников «Северного потока — 2»

    3 комментария

    «Нафтогаз» призвал США наказать всех участников «Северного потока — 2»

    «Нафтогаз» призвал США наказать всех участников «Северного потока — 2»

    Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что США следует распространить санкции на все компании, прямо или косвенно участвующие в проекте «Северный поток — 2».

    По мнению Коболева, не использовать санкции против «Северного потока — 2» просто «непростительно». Ведь, заявил глава «Нафтогаза», проект направлен против интересов США и солидарности Европы.

    В связи с этим «Нафтогаз» советует США как можно скорее «распространить санкции на все компании, потенциально вовлеченные в данный проект», передает The Wall Street Journal.

    Напомним, 15 июня американские сенаторы приняли законопроект о новых антироссийских санкциях. В нем, в частности, говорится о том, что США должны продолжать выступать против реализации проекта «Северный поток — 2» и придавать приоритетное значение экспорту американского сырья. Кроме того, сенаторы хотят лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим.

    Этот решение вызвало возмущение Германии и Австрии. Так, в Берлине и Вене отметили, что США с помощью новых санкций пытаются надавить на европейские компании и хотят выдавить российский газ с европейского рынка. А сегодня стало известно, что республиканское большинство палаты представителей притормозило голосование по законопроекту о санкциях.

    «Северный поток — 2» — магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Начать строить газопровод протяженностью 1,2 тыс. километров и мощностью 55 млрд кубометров в год планируется в 2018-м.

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