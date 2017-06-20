Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что США следует распространить санкции на все компании, прямо или косвенно участвующие в проекте «Северный поток — 2».
По мнению Коболева, не использовать санкции против «Северного потока — 2» просто «непростительно». Ведь, заявил глава «Нафтогаза», проект направлен против интересов США и солидарности Европы.
В связи с этим «Нафтогаз» советует США как можно скорее «распространить санкции на все компании, потенциально вовлеченные в данный проект», передает The Wall Street Journal.
Напомним, 15 июня американские сенаторы приняли законопроект о новых антироссийских санкциях. В нем, в частности, говорится о том, что США должны продолжать выступать против реализации проекта «Северный поток — 2» и придавать приоритетное значение экспорту американского сырья. Кроме того, сенаторы хотят лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим.
притормозило голосование по законопроекту о санкциях.
«Северный поток — 2» — магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Начать строить газопровод протяженностью 1,2 тыс. километров и мощностью 55 млрд кубометров в год планируется в 2018-м.
В связи с этим «Нафтогаз» советует США как можно скорее «распространить санкции на все компании, потенциально вовлеченные в данный проект», передает The Wall Street Journal.
Напомним, 15 июня американские сенаторы приняли законопроект о новых антироссийских санкциях. В нем, в частности, говорится о том, что США должны продолжать выступать против реализации проекта «Северный поток — 2» и придавать приоритетное значение экспорту американского сырья. Кроме того, сенаторы хотят лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим.
притормозило голосование по законопроекту о санкциях.
«Северный поток — 2» — магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Начать строить газопровод протяженностью 1,2 тыс. километров и мощностью 55 млрд кубометров в год планируется в 2018-м.
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