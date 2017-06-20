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  • 20.06, 14:41

    В пассажирский самолет Стамбул — Казань ударила молния

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    В пассажирский самолет Стамбул — Казань ударила молния

    В пассажирский самолет Стамбул — Казань ударила молния

    Самолет «Турецких авиалиний», вылетевший из Стамбула в Казань, вернулся в аэропорт из-за ударившей в него молнии.

    Как сообщает телеканал Haberturk, молния ударила в Boeing 737–800 около 21:39 по местному времени (совпадает с московским) вскоре после вылета из стамбульского аэропорта имени Ататюрка. В связи с этим капитан лайнера принял решение вернуться в аэропорт вылета.

    После приземления самолет отправили на техническую проверку. На борту воздушного судна находился 101 пассажир. Их отправили в Казань другим рейсом.

    Сообщается, что в понедельник молния ударила еще в один самолет — лайнер авиакомпании Atlas global, совершавший перелет из Стамбула в Тбилиси. Борт также вернулся в аэропорт Ататюрка.

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