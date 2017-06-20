Москва не знает о плане Тиллерсона по развитию отношений с Россией

В Кремле заявили, комментируя публикации американских СМИ, что не знают о плане госсекретаря США по нормализации отношений с Москвой.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Что касается плана Тиллерсона, о котором узнали СМИ, но пока не знаем мы, то по этому вопросу за комментарием лучше обращаться в Министерство иностранных дел».
Песков добавил, что Россия не готовит встречных требований по нормализации отношений с США, а обсуждает все проблемы в рутинном порядке.
Дмитрий Песков: «Мы доводим друг до друга темы, которые вызывают дискомфорт, которые являются раздражителями. Круг этих тем известен, но пока констатировать какое-то начало конструктивного обсуждения этих тем мы не можем».
Ранее американский портал BuzzFeed сообщил со ссылкой на источники в Госдепартаменте США, что госсекретарь Рекс Тиллерсон подготовил секретную программу по налаживанию конструктивных отношений с Москвой. Издание пишет, что программа содержит три положения. Первое — доказать контрпродуктивность поставок оружия движению «Талибан» в Афганистане и преследований американских дипломатов в Москве. Оба эти действия США приписывают России.
Второе положение включает налаживание взаимодействия по направлениям, входящим в стратегические интересы США: прекращению войны в Сирии, разгрому запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство», ядерному разоружению Корейского полуострова и кибербезопасности. На третьем месте, как сообщил источник BuzzFeed, стоит сохранение «стратегической стабильности» в отношениях с Россией.
Песков добавил, что Россия не готовит встречных требований по нормализации отношений с США, а обсуждает все проблемы в рутинном порядке.
Дмитрий Песков: «Мы доводим друг до друга темы, которые вызывают дискомфорт, которые являются раздражителями. Круг этих тем известен, но пока констатировать какое-то начало конструктивного обсуждения этих тем мы не можем».
Ранее американский портал BuzzFeed сообщил со ссылкой на источники в Госдепартаменте США, что госсекретарь Рекс Тиллерсон подготовил секретную программу по налаживанию конструктивных отношений с Москвой. Издание пишет, что программа содержит три положения. Первое — доказать контрпродуктивность поставок оружия движению «Талибан» в Афганистане и преследований американских дипломатов в Москве. Оба эти действия США приписывают России.
Второе положение включает налаживание взаимодействия по направлениям, входящим в стратегические интересы США: прекращению войны в Сирии, разгрому запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство», ядерному разоружению Корейского полуострова и кибербезопасности. На третьем месте, как сообщил источник BuzzFeed, стоит сохранение «стратегической стабильности» в отношениях с Россией.
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