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  • 20.06, 13:09

    ЦБ: банкоматы стали чаще выдавать фальшивые купюры

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    ЦБ: банкоматы стали чаще выдавать фальшивые купюры

    ЦБ: банкоматы стали чаще выдавать фальшивые купюры

    Банк России сообщает, что в последнее время выросло число фальшивых купюр, выдаваемых банкоматами.

    Георгий Лунтковский, первый зампред ЦБ: «Участились случаи выдачи из банкомата изделий, сходных с купюрами Банка России».

    Лунтковский объяснил, что это связано с использованием дешевых моделей устройств, принимающих банкноты. Согласно требованиям Банка России, они должны проверять четыре признака подлинности купюр, но проверяют только 1–2.

    Как сообщает ТАСС, в I квартале 2017 года в банковской системе России было обнаружено более 12 тыс. поддельных денежных знаков. Более половины из них — купюры достоинством 5 тыс. рублей, на втором месте банкноты в 1 тыс. рублей. Меньше всего было найдено поддельных купюр в 10 рублей (всего две) и монет.

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